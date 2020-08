"Une véritable invasion" : des insectes non-identifiés envahissent un lotissement de Bommiers

Depuis plus d'une semaine, les habitants d'un lotissement de Bommiers (Indre) doivent cohabiter avec des insectes qu'ils ne parviennent pas à identifier. Et dont ils ne savent pas comment se débarrasser.

Ils sont arrivés soudainement en pleine période de canicule, vers le 10 août. Des petits insectes avec des petites pattes qui envahissent les jardins d'un lotissement de Bommiers. "Les bestioles sont arrivées vers le 10 août, au moment du pic de chaleur. Depuis ce temps-là, on en a tous les jours", explique Cédric, qui a contacté France Bleu Berry, un peu désemparé face à cette situation. Son voisin a lui aussi été confronté à ce problème. "C'est une invasion. Devant la maison, on avait à peu près 10 000 petites bêtes. Ça grouillait de partout, c'était noir, c'était impressionnant. Dès l'instant qu'elles trouvent une porte ouverte ou un système d'aération, hop elles passent", précise David.

Sans vouloir dramatiser la situation, ces insectes perturbent un peu le quotidien des habitants. "L'inconvénient, c'est qu'on ne peut même pas laisser les fenêtres ouvertes même quand il fait un peu plus frais la nuit. On en a par centaines et même plus", indique Cédric. "On ne peut pas profiter de l'extérieur. Si j'ouvre la piscine, il va y en avoir plein dans l'eau. Et puis c'est un peu stressant. On ne sait pas comment s'en débarrasser, on ne sait pas combien de temps ça va durer", ajoute Emmanuelle.

Pourquoi une telle prolifération ?

Le lotissement est situé juste à côté de terres agricoles. "Lui aussi n'avait jamais vu ça, il y en a de partout dans ses champs mais il ne sait pas ce que c'est. Il va demander à un technicien agricole pour savoir de quoi il s'agit", souligne Cédric. Cette prolifération a peut-être plusieurs causes : des insectes plus résistants à certains pesticides, des champs moins traités ces derniers mois, la sécheresse couplée à une canicule récente... Impossible de dire avec certitude la raison de cette invasion d'insectes. Une chose est sûre : depuis plus de dix ans qu'il vit à Bommiers, Cédric n'avait jamais vu ça.

Il s'est renseigné auprès de la mairie de Bommiers, de la préfecture de l'Indre, de l'association Indre Nature, de la Chambre d'Agriculture de l'Indre. Sans savoir pour le moment de quoi il s'agit précisément. "La voisine a mis de l'eau de javel pour essayer de repousser les insectes, et finalement c'était deux fois pire", ajoute Cédric. La seule solution un peu efficace, c'est celle de David. "J'ai trois poules, elles vont dans le jardin et picorent bien", sourit cet habitant de Bommiers.