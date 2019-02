Haute-Savoie: Une veste de montagne en bouteilles plastique recyclées fait le buzz sur pistes et sommets

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

La tout jeune marque de vêtements techniques et éco-responsables, Lagoped, basée à Passy Haute-Savoie, vient d'être distinguée sur le plus prestigieux salon international des articles de sports et de montagne, le salon ISPO à Munich en Allemagne.