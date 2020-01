Une veste polaire spécialement conçue pour les sans-abri distribuée à Strasbourg

Des veste polaires chaudes et fonctionnelles pour affronter la rue en hiver. Conçues par deux étudiantes d'Epinal, elles ont été distribuées à Strasbourg, Nancy et Metz et Epinal.

La polaire Mendes, du nom du lycée d'Epinal où deux étudiantes ont conçu la veste pour les sans-abri, est fabriquée à partir d'une vingtaine de bouteilles plastique d'un litre et demi. Le projet a été chapeauté par le Rotary Club de Nancy-Majorelle et financé par de nombreux mécènes. Chaude et fonctionnelle, cette veste comporte notamment un volant dépliable pour s'asseoir par terre en se protégeant du froid et de l'humidité.

"On a l'impression d'avoir une bouillotte"

Sandrine, 42 ans, vit dans la rue à Strasbourg. Elle porte la veste depuis le début du mois de janvier. Elle apprécie ses nombreuses poches et son grand volant dépliable qui lui permet de faire la manche assise par terre en étant isolée du froid et de l'humidité. La veste polaire, qui se glisse en couche intermédiaire, est conçue pour affronter des températures jusqu'à moins 15 degrés. "C'est tellement chaud qu'on a l'impression d'avoir une bouillotte sous la veste" explique Sandrine.

La veste Mendès © Radio France - Olivier Vogel

1500 vestes distribuées dans le Grand Est

Le Rotary Club de Nancy-Majorelle a confié 1500 vestes Mendès aux associations qui épaulent les sans-abri à Nancy, Metz, Epinal et Strasbourg. Dans la capitale alsacienne, l'association Strasbourg Action Solidarité en a distribué 150, elle espère en avoir 500 de plus l'an prochain. Des vestes enfant ont également pu être fabriquées à la demande de l'association dont la présidente, Valérie Suzan, est "ravie que des partenaires pensent aux gens qui dorment dehors même si cela reste du provisoire car les pouvoirs publics devraient offrir un toit pérenne à tous".