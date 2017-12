Béziers, France

Le tribunal administratif de Montpellier rejette le recours déposé par plusieurs associations au sujet de la campagne d'affichage de la Ville pour la défense du TGV. L'un des visuels, jugé particulièrement dégradant pour l'image de la femme, a provoqué un véritable tollé en début de semaine.

Requête infondée, ainsi que la demande de condamnation

Le juge des référés a estimé ce jeudi que leur requête pour le retrait des affiches était infondée. Il n'a pas non plus donné suite à leur demande de condamnation, y compris pécuniaire et prononce une ordonnance de non-lieu à statuer.

La requête avait été déposée par des associations féministes: les "Chiennes de Garde", "Les Effronté-e-s", "Osez le féminisme, "Le Collectif 13 Droit des femmes" et "Mouvement citoyennes maintenant".

"Seul objectif: interpeller l'Etat et le grand public"

Dans un communiqué, la Ville de Béziers se félicite de cette "décision logique et tient à rappeler que l'unique scandale serait celui de l'abandon de ce projet vital pour le sud de la France" qu'est le TGV Montpellier-Béziers-Perpignan. Elle répète par ailleurs que cette "_campagne "polémique", prévue dès le départ pour ne rester en place que 48 heures, n'avait pas d'autre objectif que celui d'_interpeller l'Etat et le grand public".