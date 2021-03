Une video montrant des violences sur des jeunes à la Cathédrale de Reims sème le trouble

Les images montrent des jeunes filmés dans la Cathédrale qui se font frapper et projeter au sol. Le parquet de Reims a ouvert une enquête pour "violences en réunion" et "enregistrement et diffusion sur les réseaux sociaux de faits de violences"

La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, sur le page Facebook du'un groupe référencé comme organisation politique. On y voit un groupe de jeunes dans la Cathédrale de Reims, agenouillés sur des prie-dieu. Ils semblent s'amuser en faisant des signes de croix et une jeune fille leur trace une croix sur le front. La vidéo montre une deuxième séquence avec cette fois-ci des images beaucoup plus violentes. Le groupe semble être le même mais cette fois-ci, d'autres jeunes les sermonnent, leur demande de présenter leurs excuses envers des chrétiens. On voit notamment un des jeunes lourdement projeté au sol. Selon Libération et France 3, qui ont révélé l'affaire, ces images remontraient à mercredi dernier.

Aucune plainte a été déposée par aucune autorité religieuse ou administrative faisant état de dégradations dans la Cathédrale ou irrespect du lieux, mais il semble que la première partie dans la video où apparaît les scènes dans l'église ait entraîné la deuxième séquence où l'on peut voir des faits de violences. Ces jeunes sont dans différentes lycées de Reims et de l'agglomération rémoise.

Le procureur de Reims, Matthieu Bourrette, a ouvert une enquête pour "violences en réunion" et "enregistrement et diffusion sur les réseaux sociaux de faits de violences". "Nous avons déjà pu entendre un des jeunes violenté sur la video qui a confirmé qu'il y avait bien un lien entre les deux video" nous a-t-il précisé. "L'enquête n'a que 48 heures, je suis extrêmement prudent pour comprendre l'intégralité de la cinétique des comportements que ce soit les comportements de chahuts ou de violences."