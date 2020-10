Une vidéo montrant une soirée privée du Vendée Globe fait polémique aux Sables-d'Olonne

Elle ne fait que huit secondes mais la vidéo met le feu au poudre. Les images montrent une soirée privée organisée au bar Le Vog en marge de l'ouverture du village du Vendée Globe samedi 17 octobre. "On voit beaucoup de monde sans masque, comme si de rien n'était. Du coup toutes les mesures que l'on doit respecter paraissent inutile quand on voit ça", s'indigne Coline, une jeune fille venue de Saint-Malo pour admirer les bateaux des skippers. "Les lois sont faites pour certains et peut-être pas pour d'autres. C'est à la direction de les mettre au pas et puis c'est tout", rajoute Marc, un passionné de voile.

Une polémique prise très au sérieux par les organisateurs

En voyant ces images, les organisateurs de la course ont immédiatement réagit et pris des mesures en concertation avec le patron de l'établissement concerné."Beaucoup de personnes sont arrivés d'un coup. Au moment où la scène a été filmée nous n'avions pas eu le temps de faire la police. Désormais nous avons une personne dédiée rien que pour ça et nous avons rajouté des tables", se défend Hervé Caillaud le patron du VOG.

Tous les concerts qui devaient avoir lieu ont également été annulés après cette soirée. Pour faire taire les critiques, le président du département de la Vendée Yves Auvinet en remet une couche: "On sait qu'il y a eu un problème mais nous l'avons réglé. Nous sommes responsables. Je ne veux pas de dérapage. Je veux que les choses se passent le mieux possible au niveau de ce village. De manière général, le protocole sanitaire est bien appliqué", dit-il, avant de conclure que"l'image du Vendée Globe doit rester positive".