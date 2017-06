Une vidéo sur la vie des moines bénédictins de Fontgombault fait le buzz

La bande-annonce d'un documentaire sur le monastère de Fontgombault, diffusée sur Youtube, dépasse les 45 000 vues. La vie des 54 moines qui vivent reclus dans cette abbaye près du Blanc attire, intrigue et fascine.

Les moines de l'abbaye de Fontgombault, près du Blanc, font le buzz sur internet ! La bande annonce d'un documentaire sur la vie de ces moines atteint 45 000 vues sur Youtube. Le documentaire en question est sorti fin 2016, il dure une quarantaine de minutes. C'est la petite vidéo de 4 minutes, diffusée sur internet, qui rencontre un grand succès :

L'abbaye de Fontgombault fascine notamment parce qu'elle est totalement hermétique aux visiteurs. Ils n'ont accès qu'à l'église, à ses offices en latin ou en grégorien. Mais impossible de voir ce qu'il se passe derrière la grande clôture. Frustrant pour Jeannie, venue de Bourgogne et qui s'arrête à chaque fois à Fontgombault sur la route des vacances : "On ne peut jamais entrer à l'intérieur, on ne peut voir ni le cloître, ni le réfectoire... On n'a pas accès notamment à des lieux qui sont sans doute sur le plan architectural très beaux". Le documentaire, intitulé Fons Amoris - ce qui veut dire "Fontaine d'amour" - permet justement de se faire une meilleure idée des lieux. L'abbaye et la Creuse sont survolées en drone, on voit également les moines dans leur vie de tous les jours : prier, chanter, fabriquer du pain, s'occuper du jardin...

Les portes du monastère restent closes au visiteur. Mais le DVD du documentaire est lui accessible en vente à la porterie. © Radio France - Adèle Bossard

Jean Pateau, père abbé à Fontgombault depuis 2011, a lui-même demandé une réédition du film de 1994. Avant tout dédié aux familles et aux proches des moines, c'est un moyen de donner à voir une vie et un monastère pourtant cachés :

Des vidéos de cuisine monastique sur internet

Mais ce documentaire n'est pas la seule expérience face caméra des moines de Fontgombault. Dernièrement, ils ont aussi été approchés par la chaîne de télé catholique KTO pour réaliser des vidéos de "cuisine monastique". L'un des frères de Fontgombault a ainsi participé à deux jours de tournage pour présenter des recettes du monastère. "À partir du moment où ce n'est pas la règle et où ça peut faire comprendre notre vie, je crois que c'est bon", explique l'abbé Jean Pateau.

Après la diffusion de la bande-annonce du documentaire sur internet, le réalisateur du film, Marc Jeanson, a reçu plusieurs commandes et des messages du monde entier, des Etats-Unis, du Canada, d'Europe de l'Est... "C'est vrai que le parti-pris de cette bande-annonce était qu'elle soit sans commentaire, toute en images, mais je suis très surpris de voir la façon dont ce film résonne à l'international", reconnaît Marc Jeanson. À la porterie de l'abbaye, le DVD s'est également vendu à près de 400 exemplaires.