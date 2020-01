Une vidéo sur le manque de moyen à l'hôpital psychiatrique à Dole Saint-Ylie

Un médecin du centre hospitalier spécialisé de Dole Saint-Ylie, dans le Jura, tourne un clip vidéo sur le manque de moyen à l'hôpital psychiatrique. Le Dr Mallen a écrit et enregistré les paroles de la chanson. Désormais, le projet est en phase de tournage.

Dole, France

Tourner puis diffuser un clip vidéo sur le manque de moyen à l'hôpital psychiatrique : c'est le projet monté par un médecin généraliste de l'hôpital psychiatrique de Dole Saint-Ylie, et soutenu par l'intersyndicale USP (union syndicale de la psychiatrie) - CGT - FO. Une partie du tournage a lieu ce samedi 11 janvier à la salle des fêtes du centre hospitalier.

Cette chanson, le Dr Magali Mallen l'a écrite d'une traite, un soir. Et les retours ont tout de suite étaient positifs. "Je l'ai fait écouter à certains collègues qui m'ont dit oui c'est bien écrit. Ensuite à des gens de l'extérieur qui m'ont dit ah mais ça nous touche en fait" raconte le médecin. Des amis touchés parce le Dr Mallen parle des gens dans sa chanson, des patients et des soignants. "Il faut que tu en fasses quelque chose" lui dit-on.

Entourée de bénévoles

Magali Mallen se démène donc pour concrétiser son projet. Grâce à sa prof de chant, elle rencontre une élève du lycée Pasteur de Besançon, étudiante en ingénierie du spectacle, avec qui elle enregistre. Puis grâce à des amis, elle fait la connaissance d'un auteur compositeur amateur qui produit ses propres clips. Et enfin, elle le Bisontin Kamel Ansri de Vidéo Prod, qui lui dit "banco". Tous ces coups de main sont précieux, et surtout gratuits, car autour d'elle, les gens sont emballés par l'idée et touchés par les paroles de la chanson.

Extrait de la chanson écrite et enregistrée par le Dr Magali Mallen

Dans cette chanson, le Dr Mallen dénonce le manque de moyens dans les hôpitaux et dans les services publics en général, mais pointe du doigt les difficultés de la psychiatrie. "On voulait parler spécifiquement de la psychiatrie, dit-elle. Ça n'a jamais été fait. Il y a eu des clips sur les hôpitaux mais jamais sur la psychiatrie publique en particulier".

Premières scènes de tournage du clip du Dr Mallen (à gauche) pour dénoncer le manque de moyens en hôpitaux psychiatriques -

Ce clip est encore en phase de tournage. Puis il sera monté et enfin diffusé dans les semaines qui viennent, sur les réseaux sociaux.