Une vidéo Tik Tok de danseuses sur échasse de Mont-de-Marsan dépasse le million et demi de vues

Le groupe folklorique Lous Tchancayres est à l'origine de cette vidéo au plus d'un million et demi de vues

C'est un succès inattendu. Deux danseuses sur échasse du groupe folklorique "Lous Tchancayres", ont posté une vidéo de 15 secondes sur Tik Tok, le week-end dernier. Une danse en rythme du haut de leurs échasses sur la musique "Cotton Eyed Joe" de Rednex qui réalise ce jeudi soir 1,7 millions de vues et des commentaires en plusieurs langues.

"Je pense que ça intrigue"

"Je ne sais pas ce qui nous a pris", raconte Mély qui fait partie du groupe folklorique. "On s'est dit que cette musique country ira bien avec une valse. "C'est une musique qu'on écoute souvent pendant les fêtes." L'explosion du nombre de vue a surpris tout le monde, à commencer par Léana aussi dans le groupe. "On s'est dit que ce n'est pas possible, qu'est-ce qu'il se passe ! On a vu en plus que les vues n'étaient pas qu'en France !", s'étonne-t-elle. Et pour preuve, les commentaires sous la vidéo sont en plusieurs langues.

"C'est vrai que quand on voit ça, on se dit wahou. Comment font-ils pour monter dessus, pour marcher, pour tenir en équillibre pour descendre. Je pense que c'est tout ça qui intrigue et ce qui a fait qu'il y a autant de vue", analyse Wendy. Les tiktokeuses en herbe comptent bien continuer sur cette lancée. Elles postent d'ores et déjà de nouvelles vidéos, avec de nouvelles danses et musiques.