Une vie entre parenthèse pour Bogdan et Liza, réfugiés ukrainiens dans la Drôme

Leur vie ici est une parenthèse...qui s'étire. Bogdan et Liza sont arrivés dans la Drôme quelques semaines après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ils sont hébergés par Stella, à Châteauneuf-de-Galaure. La famille de Stella avait déjà accueilli la mère de Bogdan au moment de la catastrophe de Tchernobyl et elles ont gardé un lien.

Bogdan et Liza, 20 ans, sont tous les deux encore étudiants. Ils suivent donc des cours à distance avec leur université en Ukraine. Les coupures d'électricité à Kiev compliquent les connexions, mais ils s'accrochent : "vous devez faire vos exercices quand la communication avec votre prof est possible par exemple, et désormais c'est beaucoup plus difficile" raconte Liza, "et puis on essaie d'aider des associations." Ils améliorent les sites internet, assurent la communication d'associations caritatives sur les réseaux sociaux : "on a un ami qui a son propre fond. Donc on écrit pour lui les contenus Instagram par exemple, parce qu'eux sont là-bas, en Ukraine, et ils ont beaucoup de travail de terrain auprès des populations.".

Bogdan et Liza regardent tous les jours ce qui se passe en Ukraine : "à vrai dire toutes les heures" sourit même Bogdan, "on ne peut pas s'en empêcher. Dès que l'Ukraine aura gagné cette guerre, je veux rentrer chez moi. Pas parce que je n'aime pas la France. Mais j'ai toujours su que mon pays, c'est ma maison."

Bogdan et Liza ont passé Noel avec Stella et sa famille : "je ne peux pas imaginer ce que l'on ferait sans Stella" souligne Bogdan, "c'est comme une deuxième mère pour nous". Stella leur parle comme si c'était ses propres enfants, les surnomme "mon grand", "ma petite chérie" : "oui je les aime beaucoup ces gamins. Je vois leur mal-être et leur tristesse qui s'accentue jour après jour et c'est compliqué." Les parents des deux jeunes sont toujours à Kiev, soumis à d'interminables coupures d'électricité, à un hiver glacial : "on les a régulièrement au téléphone. On leur a envoyé un colis pour Noël" expliquent Bogdan et Liza, "avec de la nourriture française, des chocolats. Ils l'ont reçu. On espère que cette année est la dernière année de tristesse pour les Ukrainiens."

En Ukraine, les fêtes, les grands repas de famille, c'est surtout pour le Nouvel An et le 6 janvier, le Noël orthodoxe. Bogdan et Liza espèrent être rentrés chez eux, en paix, d'ici fin 2023.