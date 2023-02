"Une vie n'a pas de prix" : des pompiers berrichons sauvent deux survivants du séisme en Turquie

Les traits tirés mais de grands sourires sur le visage. À leur arrivée ce mercredi matin à l'aéroport de Limoges, les 35 pompiers bénévoles de l'ONG "Pompiers Urgence Internationale" sont soulagés de revenir de Turquie, où plus de 39 000 personnes sont mortes après un puissant séisme . Depuis une semaine, ces pompiers, dont trois sont originaires du Berry , n'ont pas compté leurs heures pour venir en aide aux survivants et pour sortir des décombres des personnes mortes.

Romain Gautier, pompier professionnel dans l'Indre, confie sa joie d'être rentré chez lui. "À peine rentré, je prends l'air, je vais voir des gens, je reprends mes loisirs", explique-t-il. Un retour nécessaire à une forme de routine pour ne pas s'isoler. "On peut avoir un accompagnement psychologique sous les 10 jours pour effacer les cauchemars et les inquiétudes qu'on peut avoir. En cas de besoin, il y a un numéro qui nous est donné, on est suivi. Pour le moment, ça va", confie Romain Gautier.

Les conditions d'intervention ont été épuisantes, malgré le soutien des autorités sur place. Les températures négatives la nuit, jusqu'à -15 degrés, ont fait souffrir les secouristes. "On a travaillé dans des décombres avec des jouets d'enfants, des crèches, des écoles. Automatiquement, on faisait un transfert avec nos propres enfants", poursuit le sapeur-pompier de l'Indre.

Deux survivants sortis des décombres par des pompiers berrichons

"On a trouvé une fille de 11-12 ans et une dame de 62 ans vivantes. Une vie n'a pas de prix donc la mission est accomplie", se félicite Rémy Desbois, sapeur-pompier dans le Cher. Il a lui-même participé à ces opérations de sauvetage et raconte les intenses émotions vécues. "On en a sué, on a peiné, c'était difficile alors il y a forcément une joie immense. C'est notre cœur de métier de porter secours", ajoute-t-il. Impossible de savoir ce que sont devenues ces deux survivantes.

Mais dans l'immense majorité, ce sont des corps sans vie qui ont été extraits des immeubles écroulés. Tous les survivants n'ont pas pu être sauvés, plaçant les pompiers dans des situations humaines terribles. "Il a fallu laisser des gens en vie parce que c'était trop dur, parce qu'il y avait trop d'amas de gravats et qu'il y avait d'autres personnes potentiellement plus faciles à sortir des décombres. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas un échec mais je n'aurais jamais cru vivre ça en tant que pompier", témoigne Romain Gautier.

"Au bout de 20 heures d'essais et d'acharnement, il a parfois fallu prendre la décision de renoncer"