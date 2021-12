Une village de 300 santons connaît une seconde vie avec les Fééries de Noël d'Aniane

La crèche de Noël de l'association des Fééries d'Aniane s'agrandit : elle intègre, cette année, les pièces d'un village de 300 santons fabriqués par un couple de Lodève (Hérault). Pendant quatre ans, tous les deux ont fabriqué, à la main, ce village miniature de trois mètres de long sur un mètre de large. Ils sont aujourd'hui décédés. L'une de leurs dernières volontés était de ne pas vendre le petit village à leur mort.

Un village miniature du Sud-Est de la France

Cette pièce, composée de 300 santons, représente le Sud-Est de la France. Des figurines jouent à la pétanque, disputent une partie de cartes ou dansent la sardane. "Il y a la Provence, l'Occitanie, explique Thierry Lambart, le gendre du couple. Et leur dernière création, c'était la Camargue et le port de pêche."

Dans le couple, chacun avait son rôle. "Elle, elle s'occupait de trouver les santons, indique le septuagénaire. Lui, il construisait les bâtiments. C'était lui qui les concevait. Et ensuite, il fabriquait les murs, il collait les tuiles une à une et il peignait. Certaines parties ont été achetées telles quelles. Mais par exemple, les chaises, c'est lui qui les faisait!" Certains santons sont uniques, faits sur mesure, à leur demande.

Le village représente des scènes de la vie quotidienne du sud-est de la France © Radio France - Clara GUICHON

Pourquoi Jeanine Dhorme et Fernand Defives se sont-ils lancés dans cette entreprise? "On n'en sait rien, sourit Thierry Lambart. Mme Dhormes aimait la poterie fabriquée à la main. Peut-être qu'elle est tombée sur des santons comme ça... Mais ce n'est qu'une hypothèse."

Quand on venait ici, la première chose que l'on faisait, c'était aller voir le village - Thierry Lambart, gendre des deux artistes

L'une des dernières volontés du couple était de ne pas vendre le petit village. Mais les enfants ne pouvaient pas le récupérer, par manque de place dans leur logement. La famille a donc lancé un appel. Depuis, le téléphone de Thierry Lambart n'a pas arrêté de sonner. "Il y a même des gens qui ne sont pas d'ici, qui ont aussi peu l'accent que moi", rit-il.

Les mairies de Palavas-les-Flots, Pérols et Gignac se sont montrées intéressées. C'est aussi le cas de particuliers à Pinet et Béziers. "L'assistante de l'évêque de Châlons-en-Champagne m'a aussi appelé", indique-t-il. La famille a finalement choisi l'association des Fééries d'Aniane. "Je crois que, de là où ils sont, ils sont heureux, s'enthousiasme Thierry Lambart. Autant que le village puisse être montré à un maximum de personnes. Et puis, nous, on pourra aller le voir à Aniane."

L'association a remodelé le village et l'a intégré dans sa crèche de Noël. Vous pouvez l'admirer à la chapelle des Pénitents jusqu'au 8 janvier 2022.