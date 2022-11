Une ville oubliée et le plus vieux texte en langue basque trouvés dans des fouilles en Navarre

Une main en bronze, et quatre lignes écrites en "vascon" ou en "proto-basque" sur la paume de cette main. C'est la découverte majeure qu'a réalisé la société savante Aranzadi en 2021 mais qu'elle n'a rendue publique que ce lundi 14 novembre 2022. Le texte écrit dans cette "langue vasconne" serait le plus ancien découvert à ce jour, et le premier mot écrit "sorioneku" ne laisse aucun doute quant à sa parenté avec la langue basque actuelle, tout comme les autres mots de cette phrase. La preuve que le proto-basque était utilisé près de Pampelune dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais aussi que les populations savaient l'écrire et le lire.

Les recherches sur cette colline nommée Irulegi, à une dizaine de kilomètres à l'est de Pampelune, ont commencé en 2007 sur les ruines d'un château du Moyen-Âge. Une deuxième campagne entamée en 2018 a déjà mis à jour en 2020 les restes d'un enfant, deux maisons et une rue qui datent de l'âge de fer, soit le premier quart du premier siècle avant l'ère commune. Les chercheurs estiment que la ville a été complètement rasée au cours de la "guerre sertorienne" (de -80 à -72), une attaque qui a permis de "congeler" sous terre les instruments témoins de cette époque durant 2.000 ans.

Photo aérienne du mont Irulegi en Navarre - Aranzadi Zientzia Elkartea

Une main exceptionnelle

Le 18 juin 2021, la "main d'Irulegi" a été trouvée par une chercheuse de la société Aranzadi, mais son importance n'a pas été révélée avant le 18 janvier 2022 quand cette pièce a été classée parmi d'autres et que quelques lettres ont été découvertes. Des expertises archéologiques, géologiques, chimique, épigraphique et philologiques ont été effectuées. Elles ont révélé une main droite, plate, en bronze d'un poids de 36 grammes, assez bien conservée sauf les trois doigts centraux.

Selon deux chercheurs, interrogés par le quotidien basque Berria , sur la paume de la main sont gravés des "caractères paléo-hispaniques", à partir desquels ils en ont déduit que la langue employée est une langue vasconne. Une découverte "extraordinaire" selon eux, qui révèle un monde pré-romain : "Cela nous amène vers la langue de l'époque, l'écriture de l'époque, et le monde de l'époque". Le premier mot "sorioneku" (en basque actuel zoriona = chance, porte-bonheur) montre une parenté évidente, même si, à ce stade, les chercheurs n'ont pas compris les autres mots, ni le sens complet de la phrase. Mais il leur semble évident qu'il s'agit d'un objet "apotropaïque", destiné à attirer la chance et chasser le mauvais sort.