Une vingtaine d'associations demandent l'interdiction des cigarettes électroniques jetables "puff"

La "puff" est de plus en plus populaire chez les adolescents notamment

Les "puffs" accusées d'être dangereuses pour la santé et pour l'environnement. L’ACT- Alliance contre le tabac et la Surfrider Foundation Europe, ainsi qu'une vingtaine d'associations environnementales et de santé publique, signent une tribune dans le journal Le Monde pour demander l’interdiction de la cigarette électronique jetable. Elles représentent, selon l’Académie nationale de médecine, un "piège particulièrement sournois pour les enfants et les adolescents". Ces cigarettes représentent, selon la tribune, "un fléau environnemental et sanitaire qu'il faut interdire d'urgence".

13% des adolescents ont déjà testés la "Puff"

Ces petites cigarettes électroniques jetables sont vendues en grande surface ou chez des buralistes français depuis 2021. Les "puffs" séduisent particulièrement les jeunes, attirés par son prix bas et un marketing particulièrement agressif : des emballages avec des couleurs vives ou des goûts faisant parfois références à des bonbons ou des gourmandises. "Or avec un taux de nicotine pouvant aller jusqu’à 20mg/mL, la consommation de ce produit est loin d’être anodine", dénonce ce dimanche ACT- Alliance contre le tabac.

Dans une étude publiée en octobre dernier , l'association de lutte contre le tabagisme assurait que 13% des adolescents avaient déjà testé la "puff" et 9% indiquaient en avoir déjà acheté. Une tendance confirmée par l'Observatoire des drogues et des tendances addictives. Dans son dernier rapport de mars 2023 , elle assurait que l'usage de la cigarette électrique était en forte hausse, notamment chez les filles chez qui leur usage a été multiplié par six en cinq ans.

Un danger pour la planète

Au delà des risques sanitaires, les associations pointent du doigt les dangers pour l'environnement que représentent ces "puffs". Selon la tribune, "ces dispositifs composés de plastiques et de batteries en lithium non-amovibles sont un désastre pour l’environnement. Les composants de ces déchets complexes mal collectés et non-recyclés polluent les sols, les nappes phréatiques et les océans." Ainsi la puff vient s'ajouter aux milliards de mégots jetés chaque année dans la nature.

Les associations demandent donc l’interdiction immédiate de "cette aberration écologique et sanitaire". Elles demandent à l'Etat d'agir au plus vite et de soutenir une proposition de loi visant à interdire la cigarette électronique jetable, déposée à l'Assemblée nationale en novembre 2022. "Je m'engage à m'attaquer à ces produits qui amènent nos jeunes vers le tabagisme" avait déjà promis sur France Bleu le 28 octobre le ministre de la Santé François Braun dans Bonjour Docteur. "C'est une chose très bien quand l'objectif est d'arrêter de fumer" mais "l'objectif n'est pas de commencer à fumer. Or, malheureusement, cette puff amène nos jeunes vers ces 70.000 morts par an".