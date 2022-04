Une vingtaine d'attaques de loups dans le Tarn en 2022: de plus de plus d'éleveurs prêts à arrêter

Le département du Tarn travaille à l’élaboration d’un plan loup qui pourrait être voté en juin. Il réfléchit à financer l’achat de pièges photographiques, à subventionner la mise en place de clôtures électriques ou encore à participer à la constitution des dossiers d’aides. Il faut dire que les attaques de loup se multiplient dans la Montagne Noire. Il y en a eu une trentaine en 2021 et déjà une vingtaine en 2022.

Le Département du Tarn, via Christophe Ramond, son président, redit que l’Etat doit faire face à ses responsabilités. "Les éleveurs sont désemparés face aux lourdeurs administratives et au peu de moyens financiers qui arrivent sur nos territoires."

Une réalité qui attaque le moral des éleveurs. Ils seraient déjà quatre à avoir décidé d’abandonner leur métier dans le sud du Tarn. Des agriculteurs âgés souvent qui ne veulent pas investir pour protéger leur troupeau via des clôtures électriques. Cédric Carme lui se pose de nombreuses questions. "J'ai des collègues qui arrêtent et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que j'ai mon bâtiment. J'ai encore 10 ans de crédit dessus. J'en ai un autre qui doit se faire. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Voir mes collègues arrêter, ça fait mal. Ce n'est pas normal qu'on puisse arrêter. C'est l'Etat qui a voulu que le loup revienne et c'est à l'Etat qui doit assumer. Je ne me lève pour ces petits agneaux, pour leur donner le biberon à 4 heures du matin, pour les laisser se faire croquer le lendemain dans le pré. Donc, je suis dans l'obligation de me protéger. Je vais le faire en espérant tenir bon de ne pas faire comme les collègues qui sont tellement écœurés qu'ils arrêtent."

Il a en tout cas installé une grille pour que ses brebis puissent voir la lumière du jour sans sortir. Il va aussi dépenser de l'argent pour une clôture, un Patou, sans être vraiment sûr que cela fonctionne contre le loup.

Dans le Tarn, pour le moment, la présence de deux loups a été avérée génétiquement. Selon les éleveurs, et de nombreuses photographies, il pourrait y en avoir plus de quatre ou cinq.