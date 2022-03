Guerre en Ukraine : une vingtaine d'enfants ukrainiens sont accueillis dans les écoles du Calvados

Sur les murs d'une classe de l'école primaire de la Haie Vigné à Caen (Calvados), des dessins colorés, des affiches aux couleurs chaudes sont accrochés, comme pour rassurer au mieux Carolina. Cette fillette ukrainienne de 6 ans est arrivée mardi 15 mars à l'école, dans cette classe de CP de 22 élèves. "Au début, il y a eu des pleurs, constate Caroline Garcia, enseignante en CP, car forcément c'est difficile d'arriver dans une classe où on ne comprend aucun de ses camarades... Heureusement, on arrive à communiquer en traduisant certaines choses avec un téléphone et internet."

L'école de la Haie Vigné à Caen (Calvados) a accueilli au total trois enfants ukrainiens de 4, 6 et 10 ans. © Radio France - Marie Martirossian

En tout, trois enfants ukrainiens ont été accueillis ces derniers jours dans l'école. "Actuellement, on compte une vingtaine d'élèves ukrainiens scolarisés dans le Calvados et une centaine à l'échelle de la Normandie, mais les chiffres évoluent chaque jour, précise Christine Gavini-Chevet, rectrice de l'académie de Normandie, en tout cas, la règle, c'est que tout enfant qui arrive en France doit être scolarisé immédiatement."

Des tests de connaissances

Dans la classe d'à côté, Ermir, 10 ans, est arrivé lundi 7 mars dans cette école. Il a été intégré à une classe de CM1 et est assis à côté de Pavlo, un enfant franco-ukrainien, qui lui traduit les phrases de leur enseignante. "Aujourd'hui, je vais lui faire passer des tests de positionnement, pour voir où il en est scolairement, donc avec des questions de mathématiques, d'histoire, etc.", explique Marianne Picard, enseignante en UPE2A (Unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants). "Etant donné qu'il a été scolarisé en Ukraine et qu'il a de bonnes bases, je donnerai des outils à la maîtresse pour qu'elle puisse le faire progresser au mieux dans sa classe."

Dans cette classe de CM1, les élèves travaillent sur l'actualité en Ukraine. © Radio France - Marie Martirossian

Après un temps d'adaptation nécessaire, les enfants se sentent de mieux en mieux. Mais il va leur falloir du temps pour qu'ils soient tout à fait à l'aise en France. "Hier, une des élèves a eu peur parce qu'elle a entendu un avion voler... Il ne faut pas oublier tout ce que ces jeunes ont vécu ces dernières semaines", souffle Nathalie Leblanc, directrice de l'école.

Aller à l'école est synonyme d'une vie normale qui reprend, pour ces enfants.

D'où l'importance d'être scolarisé : "C'est extrêmement important pour ces enfants, ils se raccrochent à l'école et c'est une vie normale qui reprend pour eux, souligne Marianne Picard, et à cet âge, ils ont de telles compétences d'adaptation qu'à chaque fois, tout se passe bien."

L'académie de Normandie se dit prête à recruter plus d'enseignants en langue secondaire si le nombre d'enfants ukrainiens venait encore à augmenter. "Nous y réfléchissons, en formant pourquoi pas des étudiants qui pourraient être volontaires," conclut la rectrice de l'académie de Normandie.