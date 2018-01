Image rare ce mardi matin à Pontmain. Une vingtaine d'évêques sont venus de toute la France pour se retrouver à la Basilique Notre-Dame de Pontmain. Ils ont prononcé une messe solennelle devant plus de 500 fidèles.

Pontmain

L’idée est venue de Monseigneur Yves Le Saux, évêque du Mans. Alors que les évêques de France se réunissent d’habitude à Lourdes pour des séances de travail, l’ecclésiastique a voulu organiser un rassemblement plus informel.

Vingt évêques pour une seule messe

Monseigneur Le Saux met en avant "un besoin simple" des évêques : celui de passer du "temps gratuit" avec les fidèles. Le choix du lieu s’est donc porté sur Notre-Dame de Pontmain : "C’est un sanctuaire qui est nouveau, peu connu pour beaucoup d’entre nous."

"C’est la Providence qui m’a amenée là" - Dorothée de Nanterre

Certains chrétiens sont venus de loin pour participer à cette messe. Saad a fait la route depuis Lyon : "20 évêques, c’est quand même exceptionnel. C’est bien, on a besoin de plus de foi." "C’est la Providence qui m’a amenée là, ce n’était pas prévu que je vienne", ajoute Dorothée originaire de Nanterre, "quand j’ai vu qu’il y avait une messe avec les évêques pour la paix et pour la France, je suis restée."

"Monseigneur Le Saux était extraordinaire" - Nicole de Saint-Malo

Une messe devant une basilique à moitié pleine

Cette messe historique et très particulière a ravi les fidèles. Blandine, habitante de Pontmain, l’a trouvée "plus profonde" que les célébrations habituelles. Nicole, venue de Saint-Malo, loue notamment le sermon de Monseigneur Le Saux : "Il était extraordinaire."

Les plus jeunes étaient également au rendez-vous. Mais Luc, 17 ans, n'a pas été impressionné "j’ai été plusieurs fois au Vatican, donc ce n’était pas la même chose" explique le garçon ravi d’avoir vu toutefois "son" évêque, auprès de nombreux autres.

Cette messe restera donc dans les annales, comme un avant-goût du 147 ème anniversaire de l’apparition de la Vierge à Pontmain, le 17 janvier prochain.