Une vingtaine de communes berrichonnes vont délivrer des cartes d'identité biométriques

A partir du 27 février, la procédure pour faire refaire ses papiers d'identité est modifiée. La démarche ne passera plus par la préfecture. Il faudra s'adresser dans l'une des 25 mairies berrichonnes équipées d'un dispositif de recueil.

Jusqu'à présent, pour refaire ses papiers, il fallait se rendre dans une mairie - qu'il s'agisse ou non de sa mairie d'attache - qui transmettait le dossier à la préfecture. "La mairie était en quelque sorte la boîte aux lettres de la préfecture, sourit Michel Blondeau, président des maires de l'Indre et maire de Déols. Désormais on ne passera plus la case préfecture".

25 mairies berrichonnes équipées d'un "dispositif de recueil"

Concrètement, il faudra donc s'adresser à l'une des 25 mairies berrichonnes équipées d'un DR -Dispositif de recueil - pour remplir avec l'officier d'état civil son dossier. Il faudra, comme avant, se munir de son ancienne pièce d'identité, d'un justificatif de domicile et de deux photos conformes aux nouvelles normes. "Il faut venir en personne car nous devons prendre les empreintes du demandeur, précise Nathalie Lebret, officier d'état civil à Déols. Remplir le dossier prend 15 à 20 minutes. Ensuite, il faut compter une dizaine de jours pour récupérer sa carte. Attention, il faut venir la chercher dans la mairie où vous avez fait votre demande".

Une mesure qui fait grincer des dents

Une nouvelle compétence qui implique donc un surplus de travail pour les mairies équipées. "Il y aura bien une compensation, une indemnité de 3.550 euros par machine est prévue. Mais c'est une indemnité forfaitaire, que l'on fasse 2 cartes d'identité ou 200 dans l'année... Cela ne compensera pas le surplus de travail" constate Michel Blondeau.

Les mairies qui ne sont pas équipées sont, elles aussi, très critiques : "Cela déplaît, à juste titre, aux maires ruraux. Jusqu'à présent, les secrétaires de mairie accueillaient au guichet ceux qui voulaient refaire leur papier. Ça faisait un contact, un lieu d'accueil, une proximité. Maintenant il faudra aller dans une mairie équipée d'un DR. Ça veut dire des kilomètres en plus et des contacts en moins".

Par ailleurs, la carte d'identité est désormais valable 10 ans pour les mineurs. Pour les adultes, elle est valable 15 ans - à condition qu'elle ait été délivrée après janvier 2004 et que la personne était à l'époque déjà majeure - et cela même si la date indiquée sur la carte est dépassée.

Attention toutefois, certaines compagnies aériennes refusent d'embarquer des passagers dont la carte d'identité indique une date de validité dépassée, malgré la prolongation légale de la durée de validité.