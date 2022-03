Une vingtaine de communes du Var recyclent vos vieux téléphones

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont encore chez eux des vieux modèles de téléphones portables. ce sont en effet 100 millions de téléphones mobiles qui dormiraient dans les tiroirs. "On peut y être attaché car on estime qu'on pourra peut-être le réutiliser un jour", explique Laurent Londeix, délégué régional Orange Provence Côte-d'Azur. Cependant, "passé un délai de trois ou quatre ans, les modèles deviennent obsolètes et plus forcément maintenus par les constructeurs, d'où l'intérêt de les recycler".

Une vingtaine de communes mobilisées dans le Var

Une solution est proposée dans le Var par une vingtaine de communes (comme Bormes-les-Mimosas ou Saint-Cyr) qui mettent à disposition des points de collecte. Cédric Dubois, maire de Salernes fait partie des maires mobilisés. Emballé par cette initiative, il va faire la demande d'un collecteur pour sa commune. "Ce gisement de métaux rares est sur notre sol ! C'est l'occcasion de se saisir de ces matériaux par la récupération", estime l'élu.

Pour aller encore plus loin, l'association des maires du Var et l'opérateur Orange lancent un challenge pour étendre cette collecte à d'autres communes. Un téléphone mobile, ce sont 50 métaux qui le composent dont des métaux précieux. 20% des mobiles connectés peuvent ainsi avoir une nouvelle vie, via une entreprise d'insertion située dans les Deux-Sèvres, qui va les reconditionner. Les 80% restant seront remis à Ecosystème, un éco-organisme agréé par l'État pour le recyclage.

Recycler son téléphone, un geste qui a du sens

Quand on sait que 75% de l'empreinte carbone d'un portable neuf vient de sa fabrication, il a tout intérêt à assurer le recyclage. Avant d'arriver dans votre poche, le téléphone aura fait quatre fois le tour de la planète. L'intégralité des bénéfices liés à la revente des téléphone recyclés sera reversée à Emmaüs.

Le recyclage et la fin de l'obsolescence : une priorité de l'Agenda Citoyen

La gestion des déchets et l'économie circulaire est l'une des priorités des Français à l'occasion de l'élection présidentielle, comme le dévoile l'Agenda Citoyen Ma France 2022, publié par France Bleu ce lundi 14 mars. L'une des 34.000 propositions déposées sur la plateforme propose d'imposer aux fabricants de mettre en oeuvre une réparation au lieu de l'obsolescence. 79% des votants ont validé cette idée.