VIDEO - Une vingtaine de gilets jaunes réunis sur un rond-point près de Périgueux

Ils ont ressorti leur gilet jaune fluo pour l'occasion. Certains l'avaient laissé au placard depuis plusieurs mois. Pour le deuxième week-end consécutif, une vingtaine de gilets jaunes se sont réunis ce samedi sur le rond-point de la Feuilleraie à Trélissac, dans le Grand Périgueux. Une opération pour dénoncer le pass sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat. Les gilets jaunes ont fait le tour de deux ronds-points pour ramasser des déchets - "un acte citoyen et écologique" expliquent-ils - et pour "montrer leur gilet". Dictaphone et pancarte à la main, ils ont entonné quelques chants, sous les klaxons des voitures.

Les gilets jaunes rassemblés dénoncent le pass sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat. © Radio France - Lise Roos-Weil

Ca me désole de voir aussi peu de monde - Chantale, gilet jaune depuis trois ans

Malgré des petits rassemblements dans des dizaines de villes en France, la mobilisation est encore faible, très loin des rassemblements de 2018, au plus fort du mouvement. "Ca me désole de voir aussi peu de monde, confie Chantale, une éducatrice de 61 ans, gilet jaune depuis trois ans. Les gens ne se mobilisent plus contre l'injustice." Certains manifestants expliquent le manque de mobilisation par les confinements à répétition. "On est de moins en moins nombreux parce que les gens se lassent, ils voient que le gouvernement ne fait rien, ne lâche rien", confie de son côté Pierre, un sac poubelle à la main.

"Mais ça repart, les gens nous soutiennent" sourit Florence, un brassard "anti pass" autour du bras. Plus tôt, les gilets jaunes ont pris part à la manifestation contre le pass sanitaire devant le Palais de justice de Périgueux, qui a rassemblé 280 manifestants d'après la police. Le groupe n'exclut pas de se rassembler de nouveau samedi prochain sur le rond-point de Trélissac.