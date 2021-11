Une vingtaine de jeunes marseillais testent le Service Militaire Volontaire

Ils ont entre 18 et 25 ans, ils sont en rupture avec le monde du travail, sans qualification, réfractaire à l'autorité. 20 jeunes marseillais ont choisi de suivre, à Ambérieu, cette formation de 12 mois encadrée par des militaires.

Ce sont eux qui l'ont voulu. Une vingtaine de jeunes marseillais, sortis du système éducatif, sans diplôme, sans qualification, et parfois en rupture avec l'autorité, ont opté pour le Service Militaire Volontaire. Ils ont intégré les locaux de l'armée de l'air à Ambérieu-en-Bugey.

Des jeunes en manque de repère et de qualification

"Ils se sont tournés vers nous en connaissance de cause car _ils ont besoin d'un cadre_. On leur ré-apprend les règles de vie en société, le respect de l'autre, l'engagement, la solidarité. On leur transmet nos valeurs" explique la communication de ce centre géré par l'Armée de l'air.

Ces vingt jeunes marseillais sont en internat, encadrés par des militaires. Mais ils ne sont pas destiné à intégrer l'Armée. "Ils n'ont aucune formation militaire, on ne leur enseigne pas le tir, on ne leur apprend pas à marcher au pas".

Discipline militaire et formation professionnelle

En revanche ces jeunes bénéficient pendant 12 mois d'une remise à niveau complète : ils suivent des formations diplômantes, passent leur permis de conduire, leur brevet de secourisme, et doivent suivre en fin de cycle un stage en entreprise en partenariat avec des acteurs de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'insertion.

Un dispositif pérennisé à Marseille ?

La formation est gratuite, elle dure 6 à 12 mois, elle concernera 100 jeunes au total. Selon les chiffres des expérimentations similaires déjà menées dans plusieurs centres en France, 66% des stagiaires entrent sans diplômes mais le taux de réussite de l'insertion professionnelles est de 70%.

A terme c'est à Marseille que ces jeunes volontaires seront entièrement formés.