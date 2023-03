Une vingtaine de manifestations en Bretagne contre la réforme des retraites ce samedi

La mobilisation contre la réforme des retraites continue en ce samedi 11 mars. L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action, la septième depuis le début de la contestation sociale. Plus de 200 rassemblements sont prévus en France, dont une vingtaine en Bretagne.

Dans le Finistère

A Carhaix : 10 h 30, place de la gare

A Quimperlé : 10 h 30, parvis de la gare

A Ouessant : 11 h 30, devant la mairie

A Morlaix : 14 h, place de la Barrière à Saint-Martin-des-Champs

A Quimper : 14 h, place de la Résistance

A Brest : 14 h 30, place de la Liberté

Dans le Morbihan

A Lorient : 10 h, à L'Orientis

A Vannes : 10 h, esplanade du Port

A Belle-Île : 11 h, quai Bonnelle, au Palais

A Groix : 11 h, place du Marché

A Ploërmel : 11 h, place de la Mairie

Dans les Côtes d'Armor

A Guingamp : 10h, rond-point de l'entrée de l'hôpital, rue de l'Armor, double manifestation contre la réforme des retraites et pour la défense de l'hôpital

A Lannion : 11 h, quai d'Aiguillon

A Saint-Brieuc ce samedi : 11 h, place de la Liberté

A Dinan ce samedi : 11 h, esplanade de la Résistance

En Ille-et-Vilaine

A Vitré : 10 h, place de la gare

A Redon : 14 h, stade municipal Joseph-Ricordel

A Rennes : 14 h 30, place de Bretagne

A Saint-Malo : 15 h, rond-point de la Madeleine

Des perturbations à prévoir sur les rails

Les perturbations continuent à la SNCF. Il n'y a aucun entre Lannion et Plouaret, Dol et Saint Brieux mais aussi entre Quimper et Brest

Des perturbations sont également à prévoir sur les lignes Rennes-Quimper, Rennes-Brest, et Guingamp-Carhaix