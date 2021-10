Une vingtaine de nouveaux citoyens français naturalisés en Creuse

De nouveaux citoyens français sont accueillis en Creuse. 26 personnes installées dans le département mais nées à l'étranger ont officiellement reçu la nationalité française ce vendredi 15 octobre, lors de la cérémonie annuelle de naturalisation. Elles se sont majoritairement retrouvées en Creuse par amour, pour rejoindre leurs conjoint(es).

Du Venezuela à la Creuse

C'est le cas de Dulce Maria Rojas, née au Venezuela il y a 59 ans. Elle est arrivée à Paris en octobre 2015, puis en Creuse en 2019 où elle a suivi son mari creusois à la retraite. "Ça change toute ma vie. J'aime la campagne. J'ai appris pleins de choses : le jardinage, à faire des confitures. Les personnes âgées m'ont enseigné beaucoup de choses", raconte-t-elle.

D'autres nouveaux naturalisés sont nés en Afrique, Amérique latine, Asie ou Europe. Certains sont arrivés en France il y huit ans comme Rabii Dribek, d'origine tunisienne. La Creuse l'a séduit à plus d'un titre : "je suis ingénieur en physique-chimie. Je travaillais à Dreux à côté de Paris et ma femme à Limoges. Je faisais donc les aller-retour à Limoges chaque week-end. Nous habitons maintenant à Saint-Martin-Château car nous y avons trouvé la maison de nos rêves."

Mais parmi les personnes naturalisées, plus d'un tiers, huit au total, sont nées outre-manche, comme David Robinson arrivé en Creuse il y a trente ans. "Je veux rester Européen et pas Anglais isolé. C'était plus facile pour le business quand il n'y avait pas le Brexit. Depuis que le Royaume-Unis est sorti de l'Europe, c'est compliqué pour l'administration", affirme ce brocanteur. Et quand on lui demande si c'est compliqué d'abandonner sa nationalité de naissance, il répond : "c'est compliqué quand il y a un match de rugby mais sinon j'ai mangé du bœuf bourguignon ce midi." Les us et coutumes sont donc adoptés.