Des parents d'élèves de Montpellier dénoncent la chaleur étouffante dans les classes

Avec les températures qui frôlent, voire dépassent les 40° par endroits, certaines salles de classe deviennent de véritables fournaises. Les enfants sont les premières victimes de salles où il n'y a ni ventilateur, ni climatisation pour rafraîchir la classe, ni volets. Avec ces vagues de chaleurs qui sont plus fortes et fréquentes, des associations de parents d'élèves dénoncent le manque de système de refroidissement dans les écoles.

Ils étaient donc une vingtaine de représentants de syndicats et de parents d'élèves réunis devant l'hôtel de ville ce vendredi matin à Montpellier. L'objectif de ce rassemblement était d'alerter la mairie sur les fortes chaleurs dans les écoles. Pour Murielle Kosman, les enfants dans les écoles maternelles "ne se plaignent pas toujours de la chaleur". Dans la classe de son fils, des ventilateurs sont installés. "Mais ça fait voler les feuilles, donc ils coupent, reprend-t-elle. Ce n'est pas tenable pour travailler dans de bonnes conditions."

"Les enfants en bas âge, on les brumise. Ils ne se plaignent pas toujours de la chaleur." Murielle Kosman

Murielle Kosman Copier

"Il y a une nécessité d'un plan d'urgence, pour investir dans le bâti scolaire" lance Anthony De Souza, secrétaire départemental du FSU 34. Professeur d'école à Montpellier il explique que dans sa classe il n'y a même pas de volets, ce qui contribue à l'augmentation des températures dans la salle. "On a des élèves et des enseignants qui travaillent dans des conditions difficiles. il faut donc réagir vite et de manière massive au niveau national. "

Anthony De Souza Copier

"On a conscience qu'un partie du patrimoine des établissements de Montpellier est, aujourd'hui, peu adapté aux températures", répond Fanny Dombre Coste, ajointe à la mairie chargée de l'éducation. La ville de Montpellier investit chaque année 3,5 millions d'euros par an pour rénover les écoles. "Cela passe par l'installation de brise-soleil, par la reprise de la toiture et de l'isolation des écoles et le changement des huisseries".

Fanny Dombre Coste Copier

Selon les prévisions de météo France, les températures devraient repasser en-dessous des 30 degrés la semaine prochaine. Du quoi donner un peu de répit pour les écoliers et enseignants, à quelques jours des grandes vacances.