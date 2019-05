Une vingtaine de participantes aux ateliers "Stop victime, plus jamais!"

Une vingtaine de femmes, victimes de violences conjugales pour la plupart, ont participé à la troisième session du dispositif "Stop victime, plus jamais!", organisé à Chomérac (Ardèche) par le groupement de gendarmerie départementale de l'Ardèche et ses associations partenaires.

Il ne s'agit pas de faire de ces femmes des "Bruce Lee" mais d'abord, de développer leurs réflexes. Le gendarme Pascal Garcia du pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Tournon, accompagné de Guy-Laurent Férié et François Fortin, deux bénévoles de l'association "Urban défence concept" ont donné un cour de self-défense particulier, sur le thème "comment se défendre avec des objets du quotidien, un stylo, un magazine, une chaise "si le conjoint essaie de poignarder sa compagne avec un couteau, elle peut attraper une chaise pour la mettre entre elle et le couteau" explique l'un d'entre eux.

Puis, les deux autres miment une agression sous le regard attentif du groupe de huit femmes, "si l'agresseur se dirige vers vous, vous ouvrez votre bouteille et vous lui jetez l'eau à la figure. Ca marche aussi avec un magazine, vous l'ouvrez et vous lui collez au visage. On ne demande pas de la technique mais de la réaction". Ces quelques secondes où l'agresseur est sidéré, les yeux fermés, permettent à la victime de fuir, d'appeler à l'aide ou de réfugier.

Mais, Nathalie Exmelin, directrice du centre d'information du droit des femmes et des familles de l'Ardèche (DIDFF) sait que c'est un long processus pour les victimes. "Ces femmes ont été brisées. Psychologiquement on le sait, elle ne seront peut-être pas capable de pointer un stylo pour se défendre dans certaines situations. Ce n'est pas grave ! Dans leur tête, elles le font. Elles savent qu'elles savent le faire".

Le droit de se défendre

Emilie a quitté son compagnon violent après 17 ans de vie commune. Elle participe pour la troisième fois à ce dispositif "stop victime, plus jamais!". Elle prend doucement conscience qu'elle a le droit de défendre : "les intervenants ont des mots pour nous rassurer sur certaines choses sur lesquelles nous avons des doutes. On pense que frapper, se défendre c'est mal. Mais en fait on peut mettre des barrière et repousser l'agresseur sans que ça ne nous retombe dessus, parce qu'il croit qu'il est plus fort".

Malgré sa séparation avec le père de ses enfants, il y a plus de deux ans, Emilie a dû mal à retrouver de l'estime de soi. "C'est comme s'il était entré en moi tout ce temps. Maintenant, il faut se vider et se recréer sa propre personnalité, c'est difficile".

L'estime de soi, c'est entre autres, sur quoi travaille Stéphanie Chiffre, directrice l'association "des foyers de l'oiseau bleu", à Payzac. Cette association gère un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'adresse à des femmes seules avec enfant.

La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman, présente ce vendredi, souligne que le chiffre des femmes victimes de violences est important en Ardèche. "L'an dernier, une femme a été tuée par son conjoint, environ 300 ont été blessées physiquement et 39 ont été violées."