Une vingtaine de personnes handicapées font leur baptême de l'air

C'est la 7eme année consécutive que l'aéroclub de Montpellier donne la possibilité à des personnes en situation de handicap de venir faire un baptême de l'air. Ce samedi, ils étaient un peu plus d'une vingtaine à en profiter.

Six avions sont prêts à décoller de l'aéroclub de Montpellier. Et dans le hangar, une vingtaine de personnes en situation de handicap avec leurs accompagnateurs. Tous sont venus de plusieurs structures spécialisées du département. Céline accompagne cinq enfants handicapés mentaux de l'institut médico-éducatif (IME) du Chateau d'Eau de Montpellier : "C'est une super opportunité pour ces enfants. Même s'ils ne peuvent pas le dire avec leurs mots, ils nous montrent qu'ils sont contents par leurs sourires et leurs comportements."

Un baptême d'une trentaine de minutes

A côté de l'avion, Alexandre 27 ans et Marie-Jo 22 ans, sont prêts. Le pilote effectue une dernière revue de l'appareil et c'est parti pour 30 minutes. Ils vont survoler Sète ou encore Frontignan la Peyrade et voir la mer. "C'était super, s'exclame Alexandre à la sortie. On a eu de supers sensations !" Aucun stress pour les participants, beaucoup de sourire et d'étoiles dans les yeux, cela suffit au bonheur de Pierre Sartre, le président de l'aéroclub : "On est tous des bénévoles, une journée comme celle-ci nous coûte de l'argent mais ce n'est rien comparé aux sourires des personnes qui viennent de faire leur baptême." A la fin de la journée, chacun est reparti avec une photo encadrée et un diplôme.