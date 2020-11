Une vingtaine de Siouvillais manifeste pour pouvoir retourner à la mer

"Rendez-nous la mer". Voilà ce qu'on pouvait lire sur la banderole brandie par les quelques 25 Siouvillais réunis ce samedi sur la plage pour demander l'accès à la mer, à leur mer. Au début du mois de novembre, et après l'annonce du second confinement, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord a pris un arrêté "réglementant temporairement les activités maritimes sur le littoral [...] afin de faire face à l'épidémie de covid". La philosophie générale, c'est que les loisirs nautiques (surf, longe-côte, planche à voile, kite-surf, etc.), la plaisance et la plongée sont interdits, sauf dérogations :

sportifs professionnels et de haut niveau

activités scolaires, périscolaires et universitaires

personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu

activités professionnelles

mise en hivernage

Il n’y a pas plus d’accidents à cette époque-ci en mer, que d’accidents de joggeurs ou de promeneurs - Christophe, un Siouvillais

A Siouville, ville de surf, on juge "incompréhensibles" ces mesures. Un collectif s'est monté pour défendre l'accès à la mer. Ce samedi, c'était la troisième manifestation d'organisée depuis le confinement. "La plupart des personnes présentes ont fait _un choix de vie d’habiter sur Siouville.On a beaucoup de mal à comprendre cette interdiction_, qui n’a pas de sens, explique Françoise. "C’est sûr qu’à cette époque-là de l’année, il n’y a pas de touristes mais que des gens qui veulent profiter pour respirer, se faire du bien et avoir une activité physique", ajoute Jules.

On n’est pas les uns sur les autres dans l’eau, comme dans les supermarchés. La plage, elle fait deux kilomètres, donc il y a la place - Françoise, une Siouvillaise

Ce qui ne passe pas, c'est l'argument mis en avant par les autorités : "chaque opération de secours en mer peut représenter une victime en plus à prendre en charge par des services hospitaliers actuellement en première ligne pour combattre l’épidémie". "L’accidentologie n’est pas importante. A cette époque, ce sont des passionnés qui pratiquent, pas ceux du printemps : ce sont des gens qui maîtrisent et qui en ont besoin pour leur équilibre physique et psychologique", répond Françoise.

Rassemblements tous les samedis

Christophe est soignant à la clinique de L'Estran. Le surf pour lui, c'est un échappatoire. "Ça fait partie intégrante de notre vie comme respirer, surtout en cette période compliquée", ajoute-t-il. Le Siouvillais n'a pas encore pu goûter le plaisir des vagues depuis plusieurs semaines, mais il compte bien "essayer de trouver le nécessaire pour faire une dérogation car le confinement risque de durer. Il faut que les mesures puissent être acceptées par un maximum pour être respectées dans le temps".

Le collectif compte bien se réunir chaque samedi à 16 heures sur la plage de Siouville jusqu'à ce qu'il se fasse entendre.