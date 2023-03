Retraites : une vingtaine d'enseignants rassemblés devant le lycée Blaise Pascal, à Clermont-Ferrand

Une vingtaine d'enseignants se sont rassemblés ce lundi midi devant le lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand. Une mobilisation contre la réforme des retraites, alors que se tiennent les épreuves de spécialités du baccalauréat, jusqu'à mercredi.

Pas de blocage devant le lycée, seulement quelques professeurs grévistes réunis à côté de l'entrée. "Je ne sais pas dans quel état je serai à 64 ans pour mettre de l'énergie dans une classe de cours", dénonce Matthieu, professeur de mathématiques au lycée Jeanne d'Arc. "On n'a pas le métier le plus pénible, c'est vrai. Mais être debout à envoyer de l'énergie, je ne me vois pas le faire."

D'autant que selon eux, les conditions de travail sont encore plus difficiles. "J'ai en moyenne 35 élèves par classe. J'en ai de plus en plus, et de moins en moins d'heures pour travailler sereinement. Tout le monde est stressé. Non, ce n'est pas possible", explique Catherine, elle aussi enseignante en mathématiques.

Si certains lycéens comprennent ce mouvement de grèves, ils n'en restent pas moins stressés. "Je me suis vidé la tête avant de venir, je ne veux pas penser à ça. Je me focalise sur mon épreuve de maths", confie Tristan à l'entrée du lycée. Il s'est rendu sur place, comme beaucoup d'autres lycéens, 2h30 avant le début de l'épreuve. Une recommandation de l'établissement, en cas de blocages. "Il y a des jours pour faire la grève et le jour du bac, ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Ca pénalise les gens qui veulent passer le bac, plutôt que jouer pour la cause", ajoute Tristan.

Le calendrier des épreuves du bac contesté

Les syndicats et enseignants ont profité de cette journée d'action pour contester le calendrier des épreuves du baccalauréat. Des épreuves de spécialités qui se tiennent en mars, trop tôt dans l'année scolaire. Impossible, selon eux, d'enseigner un programme entier en seulement deux trimestres. "C'est du bourrage de crâne, les élèves n'ont pas le temps d'assimiler les notions", affirme Catherine, enseignante en mathématiques.

Certains lycéens sont du même avis. c'est le cas de Gaspard, élève de terminale à Blaise Pascal. "Les programmes sont très denses. Par exemple, en géopolitique, on a terminé le dernier thème jeudi. Par rapport aux révisions, c'est un peu compliqué. Et la grève, c'est un facteur encore plus stressant pour nous."