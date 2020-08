"Une vision d’apocalypse" : les secouristes de Drôme Ardèche de retour du Liban

Les traits sont un peu tirés. Après 8 jours de mission au Liban, les sept membres d'AAIP partis au Liban - dont 5 Drôme-ardéchois - sont revenus en France ce dimanche. Ils étaient accompagnés sur place de deux personnes originaires de Caen et membres de l'association Pompiers missions humanitaires.

Déblayer et soigner

Ils sont venus renforcer les secours après l'énorme explosion à Beyrouth le 4 août qui a fait 177 morts et plus de 6.500 blessés. Les volontaires sont encore marqués par ce qu'ils ont pu voir sur place. "C'est choquant, surtout le cratère sur 120 mètres et 40 mètres de profondeur", raconte Jean-Marc Chesnet, lieutenant à la caserne de sapeurs-pompiers de Tain-L'Hermitage.

De 8h à 18h, quotidiennement en plein cagnard, il a participé aux opérations de déblaiement et à la recherche des corps des 10 pompiers de Beyrouth tués dans l'explosion : "Un est toujours porté disparu. La famille des pompiers c'est une grande famille donc c'est vrai que rechercher des collègues même étrangers, ça prend aux tripes".

Julie, Catherine, Jean-Marc accompagnés de Claude Lett. © Radio France - Willy Moreau

Julie Reignier, sapeur-pompier volontaire à Montélimar a été impressionnée par l'accueil de la population : "On nous a trouvé des hébergements à proximité du site et des gens dans la rue qui nous ont remercié sans cesse".

Un centre en ruines

Les hôpitaux ont dû faire face à l'afflux de blessés. "Toutes les vitres ont explosé", explique Catherine Blanc, infirmière à la retraite. Elle a participé à la seconde mission de l'AAIP : "On frappait à toutes les portes pour savoir si des gens avaient besoin de nous et surtout des suites de soin. Des ablations de fils, des réfections de pansement et du soutien... beaucoup".

Elle qui a participé aux opérations lors du tsunami de 2004 a malgré tout été marquée par l'étendue des dégâts au Liban :

Catherine Blanc en opération au Liban. Copier

Claude Lett, le fondateur a quant à lui chapeauté les opérations en France : "On n'a pas éteint au téléphone pour répondre éventuellement à toutes demandes de leur part. Et puis nous avons dû chercher des fonds car la mission va se chiffrer à 14-15.000 euros".