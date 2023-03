Une visite de la champignonnière en Dordogne, les riverains attendent "des solutions concrètes"

Ils ne sont pas venus pour goûter des champignons. Ce jeudi 9 mars, une dizaines d'habitants de Chancelade ont visité la champignonnière "Champidor". L'entreprise a répondu favorablement à la demande de la municipalité pour rencontrer les habitants. Au cœur des discussions, les nuisances olfactives que subissent les riverains et qui empirent depuis plusieurs mois . Ils réclament une réaction de l'entreprise.

"Pour dialoguer, il faut d'abord se connaître et faire baisser la pression", introduit le maire de Chancelade, Pascal Serre devant l'entrée de la carrière. A ses côtés, Pierres-Yves Rigaud, responsable de production, se charge de la visite. L'homme en gilet-jaune concède d'emblée : "On ne pourra pas traiter immédiatement le problème, aujourd'hui on va vous expliquer comment on travaille".

"Je suis venue chercher des réponses, pas des champignons"

Mais Claire, née à Chancelade et riveraine de la champignonnière, prend très vite parole. "Est-ce que vous utilisez de l'ammoniac ?", demande-t-elle. Pour plusieurs habitantes, l'odeur est un "mélange d'ammoniac, de souffre et d'œuf pourri". "Oui il y en a forcément", reconnaît Pierre-Yves Rigaud qui pensait que le fumier était à l'origine des nuisances.

Après ce moment d'échange, la visite se poursuit dans les longues galeries obscures de la champignonnière. Pierre-Yves Ribaud ouvre la marche, une lampe torche à la main. L'aînée du groupe, une femme de 75 ans peine à suivre le rythme. Une canne à la main, elle tenait à être présente mais est déçue de ne pas avoir plus d'informations. "Les rencontrer d'accord, mais si ça ne change rien ce n'est pas la peine…", regrette l'habitante de Chancelade depuis 1969.

Au terme de la visite, des barquettes remplies de champignons bio de Paris leur sont proposées. Mais Marie-José refuse : "Je ne suis pas venue chercher des champignons, je suis venue chercher des réponses !", déclare-t-elle.

Rendez-vous pris dans une dizaine de jours

Pour Pierre-Yves Rigaud, la visite était avant tout une "prise de contact". "Il faut faire un diagnostic pour trouver une solution et minimiser les nuisances", déclare-t-il, avant de se tourner vers les visiteurs : "J'espère qu'on va réussir à vous satisfaire".

La date exacte de la prochaine rencontre n'est pas encore fixée. Mais le maire le promet, il organisera une réunion à la mairie dans une dizaine de jours. A cette occasion, les voisins de la champignonnière pourront davantage parler de leurs nuisances et chercher des solutions avec l'entreprise. "L'objectif aujourd'hui était de découvrir la champignonnière et le visage agréable de Monsieur Rigaud, sourit Pascal Serre, ce n'est pas un monstre !". Les riverains, eux, seront présents à la réunion et espèrent des réponses concrètes.