Une voiture avec caméras embarquées pour mettre des PV de stationnement à Marseille

La ville de Marseille devrait tester d'ici la fin du mois de septembre la Scancar, une voiture avec caméras embarquées pour repérer les voitures mal garées.

La ville de Marseille part en chasse contre les voitures mal garées. Comme d'habitude, vous direz, mais cette fois-ci, la commune a décidé de passer à la vitesse supérieure en commandant une Scancar, une voiture avec caméras embarquées qui repère les voitures mal garées.

Une voiture scanner

La phase de test devrait démarrer d'ici la fin du mois. La Scancar roule à 30 km/h dans les rues de la ville, et au fur et à mesure qu'elle avance, elle enregistre toutes les plaques d'immatriculation autour d'elle à 360 degrés, dans un rayon de dix à vingt mètres, grâce à des caméras LAPI (Lecture Automatisée de Plaques d'immatriculation) intégrées dans les rampes du véhicule. Chaque véhicule mal stationné, sans ticket d'horodateur ou même volé, est automatiquement repéré.

Jusqu'à 1 200 PV par jour

À bord de la Scancar, un agent sur le siège passager, prend tout en photo sur une tablette tactile. Il rédige son PV dans la foulée et le tout est envoyé à domicile chez le conducteur en infraction. Coût du véhicule : un peu plus de 100.000 euros. Mais la ville devrait vite rentabiliser cette dépense. Ce nouveau dispositif devrait rapporter beaucoup plus d'argent dans ses caisses.

D'après Michaël Sdika, directeur de l'Agence française de sécurisation des réseaux routiers (AFS2R), qui commercialise le véhicule, "à Marseille, quand un agent va dresser maximum 88 PV par jour, la Scancar peut en faire 1.200 en une journée". Autre constat : le taux de paiement des amendes qui est en hausse dans les villes qui ont déjà acquis ce véhicule, "avec un taux de 98% atteint".

Manque de parkings

Les Marseillais eux, sont plutôt partagés sur cette Scancar. Il y a ceux qui sont pour, comme Robert, agacé de voir les automobilistes mal se garer."Avec une voiture comme ça, vous économisez la paye de dix agents... et de toute façon, ces PV ils tomberont quand même. On stationne là où on peut stationner et point barre !" Maryvonne, elle, est plus sceptique. Pour elle, ça ne règle pas le problème sur le fond, à savoir le manque de places de stationnement à Marseille. "Ce qu'il faudrait, c'est plus de parkings et moins chers... Les gens se diront qu'un PV de temps en temps, ça reviendra moins cher que de payer un parking."

Les syndicats de la police municipale, notamment Ludovic Bedrossian de la CFTC, s'interrogent : "Que deviendront à long terme, la trentaine d'agents verbalisation à Marseille ? Sur ce point, ils attendent des réponses concrètes de la mairie.