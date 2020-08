Près de Toulouse, une voiture avec haut-parleur au lac de la Ramée pour limiter le risque de noyade

Toulouse Métropole envisage un dispositif de prévention autour du lac de La Ramée, à Tournefeuille. Ce sera une voiture mobile qui ferait des tours autour du lac en diffusant des messages de prévention, pour réduire le risque de noyade. Depuis le début de l'été, il y a eu quatre décès par noyade, alors que l'année dernière à la même période, il n'y en avait eu aucun.

à lire aussi Huit morts par noyade depuis le début de l'été en Haute-Garonne, les pompiers appellent à la vigilance

Cette voiture permettrait de cibler les gens qui ne se baignent pas dans la zone surveillée. C'est une voiture équipée d'un haut-parleur. Elle fera le tour du lac de la Ramée et des messages seront diffusés. Toulouse Métropole est en train de fixer tout cela. A priori, ce sont des messages pour dire aux baigneurs : "Ne vous baignez pas ici, baignade interdite, c'est une zone de baignade non surveillée" ou encore "Entrez progressivement dans l'eau quand vous allez vous baigner, pensez à bien mettre de l'eau sur la nuque et le ventre pour éviter une hydrocution." Sans oublier des messages sur les mesures sanitaires liées à l'épidémie. La Métropole souhaite que toutes ces piqûres de rappel soient bien entendues par tout le monde pour éviter tout risque de noyade.