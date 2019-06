Une voiture percute une terrasse de café à Mirabeau : 5 personnes blessées dont 2 grièvement

Mirabeau, France

Un drame a sans doute été évité de justesse ce samedi matin à Mirabeau en sud Vaucluse. Une automobiliste a foncé -par erreur- dans la terrasse d'un café situé au cœur du village. 5 personnes attablées ont été fauchées par le véhicule. Le bilan est lourd : 2 femmes de 61 ans et 75 ans ont été grièvement blessées. La première a été transportée par l'hélicoptère du Samu vers l'hôpital Nord de Marseille ; la seconde a été admise aux urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Ces deux victimes ont été prises en charge en "urgence absolue." 3 autres personnes ont été plus légèrement blessées. On déplore également 2 personnes choquées psychologiquement.

Une erreur de conduite à l'origine de l'accident

D'importants moyens de secours ont été dépêchés sur place : des pompiers de Pertuis, de La Tour d'Aigues, des Alpes de Haute Provence et des Bouches-du-Rhône ainsi que les Samu 13 et 84. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble que la conductrice de la voiture -octogénaire- aurait commis une erreur de conduite au moment d'enclencher les vitesses ou d’accélérer.