"Une vraie guillotine", aux Saisies, les dameurs alertent sur le danger des sorties nocturnes

Aux Saisies, en Savoie, les dameurs croisent de plus en plus de randonneurs sur les pistes la nuit. C'est interdit mais surtout dangereux car certains engins traînent un long câble en acier. La station a organisé une opération de prévention, avec la gendarmerie, avant qu'un drame ne survienne.

À la tombée de la nuit, de nombreux randonneurs s'aventurent sur les pistes de ski. Samedi 15 janvier, un skieur a été percuté par une dameuse à La Clusaz. Aux Saisies, "il y a une forte inquiétude de la part des dameurs", explique Philippe Clochey, le responsable du service des pistes. Pour alerter sur les dangers liés aux sorties nocturnes, les pisteurs accompagnés des gendarmes, sont allés faire de la prévention, ce samedi soir.

Les pisteurs accompagnés des gendarmes, avant d'aller faire de la prévention aux Saisies. © Maxppp - François Ventéjou

Sortir sur les pistes la nuit, c'est interdit...

Au Mont Bisanne, à près de 2.000 mètres d'altitude, il y a une vue exceptionnelle sur le coucher du soleil. Beaucoup s'aventurent sur les pistes à pied, en ski de rando voire même en VTT, mais c'est interdit. "Une fois 17 heures, le domaine est fermé, donc vous n'avez plus le droit d'aller ni sur les sentiers piétons, ni sur les pistes, ni sur le domaine pour faire de la luge, explique le commandant de la brigade de gendarmerie de Beaufort, Thierry Vuillemin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des engins de damage qui travaillent et c'est très dangereux." L'amende est de 22 euros.

Thierry, randonneur à ski croisé sur les pistes vers 19 heures, ignore cette règle : "J'apprends que c'est interdit, je comprends le danger mais j'essaye d'être vigilant."

... et très dangereux

Le danger, ce sont les dameurs qui en parlent le mieux. À partir de 18 heures, ils arpentent les pistes du domaine. Sur les pentes les plus raides, les engins sont attachés à un treuil en haut de la piste par un câble en acier de plusieurs centaines de mètres de long.

"Visuellement, le câble ne se voit pas quand il est posé sur la neige, explique Dominique, dameur aux Saisies depuis 20 saisons. Quand je vais remonter, il va se décoller de la bosse, et malheureusement, s'il y a une personne qui passe là, le câble, il va fouetter et il peut se le prendre dans les jambes ou dans la tête. Quand il est tendu, c'est une vraie guillotine."

Phénomène accentué par la pleine lune

Pour le responsable du service des pistes, ce phénomène de sortie nocturne est d'autant plus vrai les jours de pleine lune. "Et puis le fait que l'année dernière, les gens pouvaient se promener partout sur les pistes nous aide pas non plus, ajoute Philippe Clochey. La montagne, c'est un espace de liberté, mais les pistes de ski sont des espaces aménagés, donc réglementés."