Une ZAD une Zone d'Arbres à Défendre dans l'enceinte de l'hôpital de Thonon-les-Bains

Le projet d'extension des hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains prévoit l'abattage de 10 cèdres centenaires. Depuis un mois et demi, un collectif campe nuit et jour dans les arbres pour empêcher leur destruction et multiplie les recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble