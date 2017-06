Unesco : la candidature de la Chaine des Puys et de la faille de Limagne examinée en juillet 2018

Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme a effectué ce lundi un nouveau point d'étape concernant la candidature de la chaîne des Puys - faille de Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco. Les Auvergnats ne lâchent pas le morceau.

En Auvergne plus qu'ailleurs, on ne renonce jamais. Après le renvoi du dossier en juillet dernier à Istanbul, le département va effectuer une nouvelle tentative pour que nos volcans d'exception soient reconnus mondialement comme il se doit. Le dossier ne sera présenté à nouveau qu'en 2018, mais début juillet (du 2 au 12 juillet), l'équipe organisatrice fera le déplacement à Cracovie en Pologne pour rencontrer les instances du comité du patrimoine mondial. En attendant, sur le terrain, tous les partenaires travaillent à corriger certains points de blocage soulignés à Istanbul, comme la gestion des différentes activités présentes dans la Chaîne des Puys comme l'exploitation touristique, le pastoralisme et la présence de carrières de pouzzolane. L'an dernier, le Comité d'Istanbul avait déjà reconnu le potentiel de valeur universelle exceptionnelle de la Chaïne des Puys-faille de Limagne.

Emmanuel Macron déposera le dossier en janvier 2018

Le Parc des Volcans reçoit chaque année un budget de 300 000 euros pour améliorer le travail sur le terrain et mettre le dossier en conformité. Un premier examen du dossier sera effectué par l'UICN (Union internationale pour la conservation de la Nature), les "gendarmes" de la conservation de la nature, en novembre prochain. Le dossier sera déposé par le chef de l’État en janvier 2018. L'examen du dossier Chaîne des Puys-Faille de Limagne se déroulera en juillet 2018 (le lieu est encore inconnu). Toutes les infos à retrouver sur le site de la candidature.