Uniforme à l'école : dans le privé à Paris, il fait (presque) l'unanimité chez les élèves

On les distingue facilement à la pause déjeuner dans les rues du 16e arrondissement de Paris. Les élèves - de la 6e à la 2nde - de Saint Jean de Passy portent un uniforme blanc et bleu marine pour aller à l'école. La question de la tenue unique dans le public refait surface après une déclaration d'Emmanuel Macron lundi. Dans une interview sur YouTube avec Hugo Décrypte , le président s'est dit favorable à des "expérimentations" et une "évaluation".

"On est presque des clones"

Dans cet établissement privé de la rue Raynouard, l'uniforme a été mis en place à la rentrée 2017. Il est décrit par la direction comme "pratique, moderne, et sobre". Les élèves interrogés apprécient l'aspect pratique. "Le matin, on n'a pas envie de chercher quoi porter donc c'est pas mal", explique Louise en 3e. "C'est un gain de temps", ajoute Juliette en 2nde.

"Les inégalités financières se voient dans les vêtements que l'on porte, l'uniforme permet une homogénéité dans la classe, on ne voit pas les diverses classes sociales donc je pense que c'est très bien", raconte Marie, en 3e à Saint Jean de Passy. Marqueur d'égalité pour certains, mais pas d'originalité pour d'autres, c'est ce que regrette Juliette : "On peut moins montrer son originalité, son style, sa personnalité, ça pourrait être intéressant de ne pas le porter. Là on est presque des clones."

Des réactions politiques et syndicales

L'annonce d'Emmanuel Macron a fait réagir les oppositions et les syndicats. "Emmanuel Macron propose une mesure lepéniste", dit Mathilde Panot, députée LFI de la 10e circonscription du Val-de-Marne. "Ce n'est pas un sujet important aujourd'hui pour l'Éducation nationale, estime la patronne du Snes-FSU, Sophie Vénétitay. On a déjà connu des expérimentations du port de l'uniforme comme à Provins, il y a quelques années, ça a été un échec total."