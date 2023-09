Uniforme à l'école : "il faut l'expérimenter" estime le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand

Karim Ben Miloud, le recteur de l'académie de Clermont, était l'invité de la matinale de France Bleu Pays d'Auvergne ce mardi 5 septembre. L'occasion de faire le bilan de la rentrée scolaire 2023-2024, et d'évoquer avec lui la polémique autour de l'abaya et de l'uniforme à l'école.

Alors, pour ou contre le retour de l'uniforme à l'école ? "Je serai sûrement plus nuancé que cela", répond Karim Ben Miloud. "Je crois qu'effectivement, il y a un moment où il faut passer aux actes. Il faut essayer, il faut expérimenter. L'Éducation nationale est ouverte à cela", ajoute-t-il.

"On n'a pas la problématique des marques"

L'avantage, estime le recteur, "c'est que ça peut lisser les milieux d'origine. En termes de provenance sociale, on peut avoir des élèves qui sont d'origines sociale très diverses. On n'a pas la problématique des marques. On se respecte peut-être davantage pour ce que l'on est véritablement : son caractère et ses qualités humaines, plutôt que sur l'apparence. Donc ça, je crois que c'est des valeurs importantes pour les élèves et ça vaut sans doute la peine d'être essayé sous forme expérimentale."

Concernant l'interdiction du port de l'abaya à l'école, "ce n'est certainement pas une solution magique", considère Karim Ben Miloud. "Le ministre a eu l'occasion de le dire hier, mais néanmoins, il ne faut pas se fermer des possibilités. Je crois que plutôt que d'en rester à l'état d'hypothèses, il faut essayer, voire à tel ou tel endroit comment ça marche."

L'académie de Clermont reste très peu concernée par le port de l'abaya à l'école. "Nous avons des cas très marginaux que nous traitons avec les chefs d'établissement", ajoute le recteur*. "Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Il y a des cas, mais ils sont traités essentiellement par le dialogue avec les familles."*