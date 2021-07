Unique en France les postiers de Vaucluse portent les repas à domicile

L’ADMR Vaucluse et La Poste s'associent et c'est une première en France. Les deux entités possèdent des gènes communs. Dans leur ADN on trouve service et proximité. Les postiers porteront donc les repas au domicile des « convives » de l’ADMR84.