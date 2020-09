Unis-Cité Loire lance sa nouvelle saison de recrutement des services civiques

Meltem et Jordan, deux anciens volontaires aux services civiques entre octobre et juin dernier à Saint-Etienne et Roanne

Recrutement lancé dans la Loire pour cette nouvelle année du service civique, ce dispositif d'engagement pour des missions d'intérêt général lancé en 2010. L'association Unis-Cité Loire organise plusieurs séances d'informations en ligne pour les jeunes de 16 à 25 ans volontaires : la prochaine séance aura lieu mercredi 9 septembre. Dans le département, 90 contrats de 28 heures sont à pourvoir entre Saint-Etienne et Roanne.

Une expérience que recommande vivement Meltem, jeune stéphanoise de 21 ans. Elle a terminé son service civique en juillet dernier. Après des années de décrochage scolaire, ce dispositif lui a remis le pied à l'étrier.

Le témoignage de Meltem, jeune femme de 21 ans, ravie après son service civique dans un EHPAD stéphanois. Copier

"J'ai arrêté l'école en première année de CAP services hôteliers. Ça ne me plaisait pas et pendant quatre ans, je suis restée sans rien faire. Je ne pouvais absolument pas me remettre dans des études ou dans un travail avec d'autres gens. Et le service civique a été un challenge et je l'ai réussi donc je suis fière".

Beaucoup de fierté donc d'avoir mené sa mission de neuf mois dans un EHPAD stéphanois avec une population qu'elle n'avait pas l'habitude de côtoyer.

"J'avais besoin de faire quelque chose où je puisse me rendre utile. Ça a apporté beaucoup de liens, de voir beaucoup de personnes, surtout des personnes isolées, pouvoir leur apporter de la jeunesse. Le personnel des EHPAD est très surchargé du coup ils n'ont pas forcément la possibilité de passer du temps avec eux et ils ont été très heureux de nous avoir pendant cette période".

Seul bémol : l'indemnité de 580 euros par mois. Pas facile quand on a un loyer à payer à Saint-Etienne mais ça valait le coup : aujourd'hui, c'est une belle ligne à mettre sur son CV et surtout une confiance retrouvée.

"Je me sens bien et le fait d'avoir été en équipe, de devoir s'ouvrir aux autres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc du coup, je me sens beaucoup mieux, je suis à l'aise pour parler, je suis à l'aise pour me présenter à un entretien d'embauche, pour travailler donc c'est cool !"

Aussitôt dit, aussitôt fait : Meltem s'est d'ores et déjà inscrite pour une formation de secrétaire médicale.

Et cet enthousiasme est également partagé par Jordan. Ce jeune homme de 19 ans, originaire de Thizy-les-bourgs, près de Roanne, a découvert le service civique grâce à un article de presse. C'était peu après juin 2019 lorsqu'il avait décroché son baccalauréat après des années victime de harcèlement au lycée. Et c'est dans ce contexte difficile que le service civique à la mission locale de Roanne lui a permis de recommencer tout à zéro.

Le témoignage de Jordan, jeune homme de 19 ans, très enthousiaste après son service civique à la mission locale de Roanne. Copier

"J'ai décidé de faire ça pour me retrouver et sortir la tête de l'eau. Il y a plein de gens qui gardent un très bon souvenir de leurs années scolaires que ce soit au collège ou au lycée. Moi, malheureusement, ce n'est pas mon cas. Mes meilleurs souvenirs seront auprès des personnes du service civique parce que j'ai rencontré des gens en or".

« Des gens en or » avec qui il a mené plusieurs missions : parler contraception avec des jeunes, faire la promotion du chèque énergie... Un contrat de neuf mois jusqu'en juin dernier où il a travaillé en permanence en groupe ou avec du public.

"Notre gain entre guillemets, c'est de partager ce que l'on sait auprès des gens. Que ce soit sur la santé, sur l'environnement, on n'a laissé personne sur le côté, on a essayé de réunir le maximum de monde. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus aux autres, de faire confiance aussi un peu plus aux autres parce que la confiance, je l'avais perdue."

Une confiance dans les autres et en lui-même retrouvée grâce au service civique, un dispositif qui mériterait selon lui beaucoup plus de communication.

"Ce qui est dommage, c'est que le service civique, c'est bien mais on ne nous en parle pas ! Je ne serais pas tombé sur cet article de journal, je n'aurais probablement jamais fait de service civique. Et c'est dommage parce que c'est un plus ! Je ne dis pas d'en parler tout le temps mais de mettre des petits tracts à l'entrée du lycée, d'en parler ou de faire des séances où des anciens du service civique viennent prendre la parole, ce serait bien !"

Jordan se dit bien sûr prêt à venir en parler dans les collèges et les lycées. En attendant, il songe à son avenir et se prend à rêver de cinéma et de caméras.

Les sessions de recrutements aux services civiquessont prévues jusqu'en octobre avant la rentrée le 3 novembre prochain.