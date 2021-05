Unis-Cité recrute 20 jeunes dans l'Indre pour rendre visite à des personnes âgées

Des jeunes qui auront pour mission de lutter contre l'isolement de nos anciens. L'association Unis-Cité, qui a ouvert une antenne dans l'Indre ces derniers mois, lance un appel à candidature. Elle recherche 20 jeunes volontaires en service civique pour participer au projet "Intergénéreux" dans le département, leur mission, rendre visite et tenir compagnie à des personnes âgées isolées.

La mission de service civique commence le 22 juin prochain, les jeunes volontaires auront pour principale tâche de se rendre au domicile des personnes isolées ou dans des établissements comme les EHPADs pour passer du temps avec les anciens et créer du lien social. "Boire un café, retracer un itinéraire quotidien, faire des jeux de société, détaille Caroline Larpent, la responsable des antennes d'Unis-Cité dans le Centre-Val-de-Loire. Les activités se décideront entre les volontaires et les personnes qu'ils accompagnent en fonction des besoins de chacun".

Qui peut s'inscrire ?

Les services civiques sont réservés aux jeunes entre 18 et 25 ans, jusqu'à 30 en cas de situation de handicap. La mission "Intergénéreux" mobilise les volontaires 28 heures par semaine, à raison d'une rémunération de 580 euros par mois. Aucune condition de diplôme ou de compétence n'est exigée.

Pour s'inscrire, il faut se rendre sur le site de l'antenne d'Unis-Cité à Châteauroux (disponible en cliquant sur ce lien). L'association est également joignable par mail à chateauroux@uniscite.fr ou au 06.23.25.39.56.

Qui peut en bénéficier ?

L'association Unis-Cité appelle aussi les collectivités et les établissements de personnes âgées à se manifester s'ils veulent organiser des visites de volontaires. "Mais nous encourageons, les médecins, les pharmaciens et les familles à aussi nous contacter pour mettre en lien les jeunes et des personnes âgées", appuie Caroline Larpent.