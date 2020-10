"Unis pour le Liban" : deux mois après l'explosion, un concert à l'Olympia pour recueillir des dons

France 2 et France Inter consacrent ce jeudi une journée spéciale "Unis pour le Liban", deux mois après l'explosion qui a dévasté une partie de Beyrouth. Un concert est organisé à l'Olympia pour récolter des dons, en présence d'Ibrahim Maalouf, Vianney, Florent Pagny, Clara Luciani ou encore M.

Deux mois après la tragique explosion dans le port de la capitale libanaise Beyrouth, France 2 et France Inter consacrent ce jeudi une journée spéciale "Unis pour le Liban", afin de récolter des dons à destination de la Croix-Rouge libanaise. Un concert est organisé à l'Olympia ce jeudi soir, sous la direction du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf. La soirée spéciale débute à 20h40, sur France 2.

Après la diffusion d'un reportage d'Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet et tourné à Beyrouth, un concert parrainé par Ibrahim Maalouf réunira de très nombreux artistes, avec la participation de la maîtrise de Radio France, dirigée par Sofi Jeannin.

Seront notamment présents : Vianney, Florent Pagny, Clara Luciani, Hiba Tawaji, Ycare, Pascal Obispo, Bernard Lavilliers, Matthieu Chedid, Abdel Rahman El Bacha, Astrig Siranossian, Mika, Salvatore Adamo, Yannick Noah, Cyril Mokaiesh, Patrick Bruel, Melody Gardot, Khaled Mouzanar, Tryo, Daniel Levi, Madame Monsieur, Camélia Jordana, Oussama Rahbani, Grand Corps Malade, Gautier Capuçon, Sting, Michael Jones ou encore Khaled.

Ce jeudi matin sur franceinfo, Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge française, a expliqué que des habitants de la capitale libanaise "ont toujours besoin de se loger, de se nourrir et d'accéder aux soins et aux biens de première nécessité". Il a bon espoir que les Français seront au rendez-vous, car selon lui, ils "sont généreux avec le Liban" et "il y a un lien particulier qui unit les deux pays".