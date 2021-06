Université citoyenne à Avignon : les gilets jaunes déterminés à exister sur la scène politique

Pendant trois jours, des conférences, débats et ateliers autour de l'exercice démocratique et de l'écologie ont lieu sur l'île de la Barthelasse à Avignon. À l'origine de cette manifestation, d'anciens gilets jaunes déterminés à proposer une alternative aux partis politiques actuels.

Plus de trois ans après le début du mouvement, les gilets jaunes n'ont pas tous déserté les ronds-points. Tous les mercredis Marie-Thérèse rejoint d'autres militants sur celui situé près de l'échangeur de Bandol, dans le Var. Ce samedi 5 juin, la retraitée originaire des Bouches-du-Rhône a enfilé son gilet pour se rendre sur l'île de la Barthelasse à Avignon. Là où sont organisés tout le week-end des conférences, des débats et des ateliers autour de la démocratie participative et de l'écologie. "Notre mouvement n'est pas mort, au contraire il revit, assure-t-elle. Nous ce qu'on aimerait surtout c'est que les lois soient votées avec le peuple."

"On veut créer une nouvelle politique" - Roland Gontard, membre du collectif Convergence citoyenne du sud

Pour l'occasion, une dizaine de stands sont tenus par des associations, collectifs et militants politiques au parc des Libertés. Au bout de l'allée, des rangées de chaises ont été installées face à l'estrade où se tiennent les conférences. Gisèle a fait le déplacement de Lille pour y assister. Elle campe sur place jusqu'à dimanche "pour rencontrer des gens et échanger sur les solutions possibles pour améliorer notre société."

D'anciens gilets jaunes désormais membres du collectif Convergence citoyenne du sud sont à l'origine de cette Université citoyenne. La première édition a eu lieu en 2019. "L'objectif c'est de donner la parole à tous les citoyens, pas seulement les gilets jaunes, précise Roland Gontard, l'un des organisateurs. Ensemble on veut créer une nouvelle politique."

Lui et d'autres membres du collectif avaient pour ambition de participer aux élections départementales. Finalement leur projet n'a pas abouti. "On n'était plus que trois-quatre binômes sur les cantons du Vaucluse et si c'était pour faire de la figuration ça n'en valait pas la peine, estime-t-il. On compte partir sur autre chose, d'autres élections."

"Sans débouché politique enthousiasmant ça risque de tourner au vinaigre" - Mathilde Imer, membre du collectif Démocratie ouverte

Parmi les invités ce week-end, des élus, des avocats, un policier retraité, plusieurs personnalités comme Jérôme Rodrigues, le gilet jaune éborgné lors d'une manifestation en 2019 ou encore le chanteur Francis Lalanne. Mathilde Imer du collectif Démocratie ouverte, vient faire part de son expérience au sein de l'organisation de la Convention citoyenne pour le climat : "Ça a permis de montrer que des citoyens tirés au sort peuvent proposer des solutions ambitieuses et constructives."

Elle en est convaincue, "aujourd'hui, sans débouché politique enthousiasmant ça risque de tourner au vinaigre et le vinaigre c'est l'abstention, c'est un vote populiste, des choses qui en général finissent mal et moi je suis là pour combattre ça."

L'Université citoyenne organisée par le collectif Convergence citoyenne du sud à Avignon se poursuit ce dimanche, jusqu'à 18 heures.

À l'origine de cette Université citoyenne, dont la première édition a eu lieu en 2019, d'anciens gilets jaunes désormais membres du collectif Convergence citoyenne du sud. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Ce samedi 5 juin, des conférences, des débats et des ateliers autour de la démocratie participative et de l'écologie ont lieu au parc des Libertés à Avignon. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Parmi les invités ce week-end, des élus, des avocats, un policier retraité, plusieurs personnalités comme Jérôme Rodrigues, le gilet jaune éborgné lors d'une manifestation en 2019 ou encore le chanteur Francis Lalanne. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Pour l'occasion, une dizaine de stands sont tenus par des associations, collectifs et militants politiques au parc des Libertés. © Radio France - Elsa Vande Wiele

L'Université citoyenne organisée par le collectif Convergence citoyenne du sud à Avignon se poursuit ce dimanche 6 juin, jusqu'à 18 heures. © Radio France - Elsa Vande Wiele