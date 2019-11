Université Rennes 2 : le restaurant de la fac gratuit pour dénoncer la précarité étudiante

Rennes, France

"Allez-y passez, profitez-en, c'est gratuit ce midi !" Debout devant l'une des caisses du restaurant universitaire "Métronome" de Rennes-2 cette étudiante ouvre la voie à ses camarades tout en déposant un tract dans leur plateau repas. Ce mardi 26 novembre, deux syndicats étudiants FSE et Solidaires ont mené une opération de blocage des caisses du restaurant et des cafétérias du Crous afin de permettre aux étudiants de déjeuner gratuitement.

Des difficultés de logement et de nourriture

Le tract distribué rappelle le cri de détresse lancé par cet étudiant de l'université de Lyon-2 qui s'est immolé par le feu "parce qu'il n'en pouvait plus de ses conditions de vie et d'études indignes". Clément Gauthier du syndicat Solidaire ajoute " à Rennes nous avons des difficultés pour nous loger. Le marché est très tendu. Des étudiants se rendent à la présidence de l'université pour dire qu'ils n'ont pas d'endroit où dormir. Ce n'est pas normal."

Selon le responsable syndical, les étudiants seraient aussi de plus en plus nombreux à se venir à sa rencontre car ils ne peuvent plus assumer certains frais. "La preuve que cette précarité augmente c'est aussi que l'épicerie solidaire qui a été ouverte dans l'université tourne à plein régime." "On souhaite que l'Etat prenne sa responsabilité. On veut une remise à plat du système d'aide sociale, une revalorisation des bourses et des négociations sur la création d'un salaire étudiant."

Une assemblée générale ce mercredi

Cette action menée à Rennes, s'est déroulée dans le cadre d'un mouvement national. Elle a été suivie à Brest, Nantes ou encore Toulouse. Ce mercredi, les syndicats étudiants se donnent rendez-vous à 12h30 pour une assemblée générale où il devrait être question de la mobilisation du 5 décembre contre la réforme des retraites.