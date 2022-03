Un cascadeur de Chenôve tourne dans le dernier Indiana Jones

Jamel Blissat est toujours sur un petit nuage : le chenevelier de 35 ans a participé au tournage du cinquième opus d'Indiana Jones, comme cascadeur. Un métier qui le mène depuis quelques années sur les plus grands tournages de cinéma et de séries. Il sera d'ailleurs aussi très bientôt à l'écran, comme doublure du prochain héros Marvel, dans Moon Knight sur la plateforme Disney. Une carrière au cinéma qui décolle pour celui qui a commencé tout jeune avec la compagnie de hip hop, Figur 2 Styl à Chenove. "J'ai commencé au début des années 2000, en bas des immeubles, à la base j'ai vraiment suivi les copains de Figur 2 styl qui m'ont dit viens danser avec nous, et ça a été une vraie découverte, mon premier amour, ça demande de l'énergie, de la concentration de la maitrise et au bas des immeubles au début des années 2000, c'est ma première passion."

Le cascadeur Jamel Blissat lors de son passage à France Bleu Bourgogne en décembre 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Son profil de danseur hip hop séduit le monde du cinéma

C'est son profil de danseur hip hop qui séduit de plus en plus les réalisateurs, "on a un rapport différent au sol d'un gymnaste ou d'un judoka par exemple, je sais comment tomber, me rouler par terre car je connais la dureté du sol", explique Jamel Blissat. Sa carrière a décollé grâce au film Taxi 5, sur lequel il a été appelé après avoir tapé dans l'œil d'un producteur puis du réalisateur et ensuite les choses se sont enchainées, jusqu'au tournage du dernier Indiana Jones 5 (sortie prévue en juin 2023), "c'était fou, tu te retrouves à côté d'Harrison Ford sur un tournage et il te fait un clin d'œil , c'est incroyable!"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Jamel Blissat toujours sur un petit nuage après sa participation au tournage d'Indiana Jones Copier

Des cascades au parc Astérix jusqu'aux plateaux de télé de Michel Drucker

Jamel Blissat apprend vite son métier de cascadeur et enchaine les expériences diverses et variées, "très grosse expérience sur Taxi 5 où pendant plusieurs mois je doublais Malik Bentalha, ça a été de la folie, ça m'a permis aussi de mettre un pied à l'étrier et de rencontrer les plus grands cascadeurs professionnels. Du coup derrière on m'a rappelé pour d'autres projets pour des téléfilms Netflix, France télévisions jusqu'au Parc Astérix où j'ai participé à un grand spectacle d'action, Main basse sur la Joconde. J'ai même doublé Michel Drucker sur une émission de télé, c'était drôle et improbable."

Mais cela n'a pas été toujours facile, poursuit dans un sourire le chenevelier, "il y a eu beaucoup d'aller retours à Paris, des entrainements, des castings, des échecs, des petites, victoires, et encore des échecs, beaucoup échecs jusqu'à cette rencontre où on me donne une opportunité."

Bientôt acteur-cascadeur ?

Une fierté que le chenevelier savoure, tout en sachant qu'avec "le milieu du cinéma tout peut changer très vite", mais le cascadeur qui a su faire ses preuves est un gros bosseur. Il aimerait aussi mettre en pratique ses années de théâtre à Dijon, pour quoi pas pour devenir acteur cascadeur dans un prochain, "après tout ce qui s'est passé ces derniers mois, j'y crois encore plus qu'avant !"

En attendant, on le verra bientôt, dans le dernier Marvel, Moon Knight, dont la diffusion du premier épidose est prévue le 30 mars 2022 sur la plateforme Disney.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est d'ailleurs ce profil de danseur qui séduit de plus en plus les réalisateurs qui font appel à lui Stéphanie Perenon Copier

Pour découvrir les cascades de Jamel Blissat, vous pouvez le suivre sur son compte Instagram.