Un stage multisports pour lutter contre l'ennui pendant les grandes vacances

A Poitiers, le Stade Poitevin Omnisports organise des stages multisports en ce début de grandes vacances. Des heures basket, de football ou de course d'orientation pour lutter contre l'ennui pendant les congés d'été.

C'est le cauchemar des parents: des enfants qui tournent en rond, et traînent devant la télé pendant les vacances. Pour éviter ça, il y a les séjours en colo, ou chez les grands parents. L'autre option, c'est les stages de sport comme ceux organisés à Poitiers, par le Stade Poitevin Omnisports. Le premier s'achève ce samedi 15 juillet, le second commence lundi.

Une semaine bien chargée

La structure leur a donné un nom: "Kiffe tes vacances". C'est une semaine bien chargée, à laquelle Serge participe. Il a mis sa paire de baskets, mais il a gardé ses lunettes. Du haut de ses 6 ans et demie, il détaille le programme: "il y a du tennis, du foot, du handball."

L'an dernier, les participants ont pratiqué l'escrime. L'activité est reconduite cette année. - Stade Poitevin Omnisports

En tout, il y a une quinzaine de disciplines à découvrir. En cet après-midi, les enfants et les ados jouent au basket. L'animateur, Pierre Poireau, donne les consignes pour s'échauffer. Il rappelle aussi à l'ordre les stagiaires, qui sont un peu dissipés. "Il faut écouter, à un moment donné les garçons", lance-t-il. "Je dis les garçons, parce que je sait que toi, Élisa, tu as écouté." Élisa, 10 ans, se sent un peu seule. "Là, je suis la seule fille", confie-t-elle. "C'est un peu compliqué, mais bon, je connais des gens, et j'ai un petit frère."

Un moyen de s'évader

Parmi les enfants, certains n'ont pas la chance de partir à la mer, ou à la montagne. Cette semaine de sports, c'est aussi un moyen de s'évader, pour eux. "Ça ne les fait pas partir", reconnaît Pierre Poireau. "Mais on conclut chacune de nos semaines par une journée entière au lac de Saint-Cyr, ce qui nous permet d'avoir des activités d'eau, un peu comme si on était à la plage."

Ce stage est aussi l'occasion de découvrir le vince pong, curieux croisement entre ping pong et tennis inventé à Poitiers. - Stade Poitevin Omnisports

Il reste encore de la place, pour le stage du 17 au 21 juillet. Le rendez-vous est donné ce lundi, devant le Stade Poitevin Tennis, rue de la Devinière à Poitiers. Pour s'inscrire, il faut un dossier complet, composé d'un brevet de natation, d'une attestation de responsabilité civile, d'un certificat de non contre-indication à la pratique sportive et du règlement (une centaine d'euros).