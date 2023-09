Urbanisme : le gouvernement va dévoiler lundi un plan de transformation des zones commerciales

Le gouvernement lancera lundi un plan de transformation des zones commerciales, a appris ce vendredi le service politique de franceinfo auprès de Bercy. La France compte plus de 1 500 zones commerciales. Ces zones "concentrent les trois-quarts des dépenses des Français dans les magasins", indique le gouvernement sur son site internet. Avec ce plan, l'exécutif entend dépoussiérer ces zones qui se sont développées depuis les années 1960. Il souhaite par ailleurs répondre au sentiment de déclassement des classes populaires et moyennes qui y font leurs courses.

Le ministère du Commerce assure à franceinfo travailler sur ces zones commerciales depuis un an, à travers des consultations d'élus, de sociologues, de cabinets d'architectes et d'urbanistes. Il s'agit notamment de revoir les infrastructures, car ces bâtiments, souvent en tôle, sont généralement des passoires thermiques. Le gouvernement reproche aussi l'absence d'espaces verts.

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Christophe Béchu et la ministre déléguée chargée du Commerce Olivia Grégoire présenteront donc lundi les maquettes de ces futures zones commerciales et les moyens qui seront alloués à ce plan. L'exécutif souhaite notamment des zones moins consommatrices d'énergie et plus modernes, avec des constructions sur plusieurs étages plutôt qu'étalées.

En faire de nouveaux quartiers pour vivre, sans prendre la voiture

Il envisage par exemple avec l'espace gagné de mettre des champs de panneaux solaires, de construire des logements, de créer des espaces verts ou de remettre des services publics tels que des centres de santé ou des écoles. L'idée est d'en faire de nouveaux quartiers pour vivre, sans prendre la voiture, indique le ministère de l'Écologie à franceinfo.

Un conseiller précise que ce plan coûtera plusieurs milliards d'euros. Pour le financer, le gouvernement va lancer un appel à projets sur fonds privés. Il mettra également sur la table 24 millions d'euros pour accompagner des villes qui se déclareront candidates d'ici décembre. Le maire du Havre Édouard Philippe est d'ores et déjà intéressé par le sujet. Il interviendra ainsi lundi avec les ministres.