Urgence attentat : sécurité renforcée dans les centres commerciaux et les lieux de rassemblement en Loire-Atlantique

Moins de 24 heures après l'attaque du marché de Noël de Strasbourg, le préfet de Loire-Atlantique demande aux forces de l'ordre de renforcer la surveillance et les contrôles aux abords et aux accès des lieux accueillant du public. Claude d'Harcourt appelle également à éviter tout rassemblement.

Vigipirate "Urgence attentat"

Les services de la préfecture viennent de détailler les mesures mises en place à la suite des événements survenus hier soir à Strasbourg.

L’ensemble du territoire national est élevé au niveau Vigipirate « Urgence attentat »

La priorité explique la préfecture est "au renforcement de la sécurisation des lieux de rassemblement et des grands espaces de commerce marqués par une forte affluence lors des fêtes de fin d’année."



Surveillance renforcée sur les marchés de Noël

Les mesures décidées ce mercredi, sont listées dans un long résumé transmis par les services de la préfecture de Loire-Atlantique.

"Claude d’Harcourt, préfet de la Loire-Atlantique a demandé aux forces de l’ordre de renforcer la surveillance et les contrôles aux abords et aux accès des lieux accueillant du public avec une attention particulière sur les marchés de Noël (vigilance accrue lors des contrôles mis en place aux différents accès de ces rassemblements). Par ailleurs, tous les organisateurs de rassemblements ouverts au public, tels que les marchés de noël, sont invités à informer leurs communes de la tenue de l’événement et du dispositif de sécurité envisagée. Ils demeurent les premiers responsables de la sécurité de l’événement et des participants. "

Sécurité renforcée pour les centres commerciaux

"De même, les centres commerciaux sont invités à renforcer leur sécurité et à accroître leur vigilance. Les services de sécurité privés ont également reçu des consignes spécifiques."



Eviter les manifestations, ou au moins les déclarer

"Au regard des événements survenus à Strasbourg et de la violence constatée lors des dernières manifestations à Nantes, le préfet appelle chacun au civisme et à la responsabilité en évitant tout rassemblement. Si de nouvelles manifestations devaient avoir lieu, il demande aux organisateurs de prendre conscience du risque encouru, et a minima de déclarer leur manifestation. La priorité est la sécurité de chacun mais elle est l’affaire de tous."