Urgences de l'hôpital de Perpignan: "On est à l'os, c'est une honte" témoigne un pompier syndiqué

Didier Dutard, pompier professionnel à Perpignan et représentant CGT au SDIS 66, compte plus de trente années de métier, au cours desquelles il a vu le service public de santé se dégrader de plus en plus. Selon lui, "on est maintenant arrivé à l'os, il n'y a plus rien à ronger et on joue avec la souffrance des personnes. C'est vraiment inadmissible. Quand j'ai commencé le métier de pompier, il y avait encore un accueil humain au niveau des urgences et là, petit à petit, ce n'est plus qu'un accueil technique avec des conditions de plus en plus dégradées, jusqu'à faire attendre les gens sous des tentes dans le froid."

Des temps d'attente de plus en plus longs

Didier Dutard décrit des situations "honteuses" au quotidien dans les service d'urgences : "On a des difficultés à faire asseoir les patients à cause du manque de place. Notre première problématique en arrivant, c'est de trouver un brancard, car ils sont en nombre insuffisant. On voit régulièrement des scènes désolantes comme une personne âgée qui patiente debout pendant des heures à côté de quelqu'un en état d'ébriété avant d'espérer être enfin prise en charge... C'est inhumain."

Le syndicaliste dénonce également les difficultés grandissantes sur le numéro d'appel d'urgence du 15 :

"On l'a déjà signalé à plusieurs reprises, il manque un médecin régulateur pour pouvoir traiter convenablement tous les appels. Il est arrivé plus d'une fois aux pompiers, après avoir appelé le 15 pour faire un bilan, d'attendre jusqu'à 30 minutes avant une régulation. C'est inadmissible. On joue avec la souffrance des gens."

Des pompiers trop sollicités

À ces difficultés s'ajoute un contexte pandémique qui aggrave la situation, et le manque d'effectifs : "Nous sommes sur-sollicités, alors que l'on manque toujours de sapeurs pompiers volontaires. Désinfecter une ambulance, par exemple, cela prend une bonne demi-heure. Non seulement on a davantage d'interventions, mais elles durent encore plus longtemps. Et là aussi, les pompiers sont en difficulté. Enfin il ne faut pas oublier que notre département compte 4.000 personnes en plus chaque année. On est très contents de les accueillir, mais il faut que les structures suivent cette croissance et ce n'est pas le cas."