Urgences saturées : une médecin niçoise préconise un traitement radical, un "ticket" pour accéder aux urgences

Un urgentiste pour sauver les urgences. François Braun, nouveau ministre de la santé, parle "d'un système de santé à bout de souffle." L'urgence, aux urgences, est de les vider. L'agence régionale de santé lance une grande campagne de communication pour nous inciter à contacter notre médecin généraliste au lieu d'aller à l'hôpital.

La situation au CHU de Nice

Le services des urgences au CGU de Nice est le premier service d'accueil adultes en France en nombre d'entrée. Entre 100 et 120 milles entrées par an, devant la région parisienne. Chaque jour, entre 280 et 320 patients entrent pour une urgence. Ils sont soignés par 57 médecins urgentistes.

Des gastros, des rhinos, des rhumes n'ont rien à faire aux urgences

Résultat des heures d'attentes et parfois des drames nous raconte Florence Busquere, médecin généraliste à Nice : "J'ai des patients qui sont décédés cet hivers parce que les urgences n'ont pas pu les gérer. C'est tellement compliqué de bosser là-bas. _Des urgences pour des rhinos, des gastros, il y en a plein et ça n'a rien à faire à l'hôpital_. Les services d'urgences sont encombrés. Il faut une régulation en amont, comme dans les pays nordiques ou si vous n'avez pas un "ticket" vous ne pouvez pas accéder aux urgences."

Le CHU de Nice recrute mais les 17 postes de médecins urgentistes ne trouvent pas preneurs.

Ce qu'il faut faire avant d'aller aux urgences

Si la situation n'est pas une question de vie ou de mort, si ce n'est pas vital, appelez votre médecin généraliste, le 15 ou rendez-vous dans une structure de ville si vous le pouvez. En adoptant ce réflexe, Julie Contenti, responsable du département hospitalo-universitaire de médecine d'urgence pense _"_réduire de 10 à 15 % le nombre de patients aux urgences et donc de vraiment créer un appel d'air pour le service".